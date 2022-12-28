Плавучий СПГ-терминал прибудет в Финляндию до конца года

Плавучий СПГ-терминал Exemplar должен заменить поставки газа из России в Финляндию и обеспечить газоснабжение Финляндии. Покинувший Гибралтар 19 декабря плавучий терминал должен прибыть в порт Инкоо в среду, пишет ERR.

Финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland в конце весны подписала десятилетний договор аренды плавучего терминала Exemplar. Газ, регазифицированный на терминале, также будет транспортироваться из Инкоо в Эстонию по газопроводу Balticconnector, соединяющему две страны.