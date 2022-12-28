Финская национальная телерадиовещательная компания Yle сообщила, что долгожданный плавучий терминал Exemplar прибудет в порт Инкоо в среду.
Плавучий СПГ-терминал прибудет в Финляндию до конца года
Плавучий СПГ-терминал прибудет в Финляндию до конца года
Плавучий СПГ-терминал Exemplar должен заменить поставки газа из России в Финляндию и обеспечить газоснабжение Финляндии. Покинувший Гибралтар 19 декабря плавучий терминал должен прибыть в порт Инкоо в среду, пишет ERR.
Финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland в конце весны подписала десятилетний договор аренды плавучего терминала Exemplar. Газ, регазифицированный на терминале, также будет транспортироваться из Инкоо в Эстонию по газопроводу Balticconnector, соединяющему две страны.
Стоимость аренды судна на 10 лет составляет 460 млн евро, т.е. примерно 126 000 евро в сутки.