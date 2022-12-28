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Плавучий СПГ-терминал прибудет в Финляндию до конца года

rus.postimees.ee
Плавучий СПГ-терминал прибудет в Финляндию до конца года
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Exemplar.
Exemplar. Фото: Excelerate Energy

Финская национальная телерадиовещательная компания Yle сообщила, что долгожданный плавучий терминал Exemplar прибудет в порт Инкоо в среду.

Плавучий СПГ-терминал Exemplar должен заменить поставки газа из России в Финляндию и обеспечить газоснабжение Финляндии. Покинувший Гибралтар 19 декабря плавучий терминал должен прибыть в порт Инкоо в среду, пишет ERR.

Финская национальная газовая сетевая компания Gasgrid Finland в конце весны подписала десятилетний договор аренды плавучего терминала Exemplar. Газ, регазифицированный на терминале, также будет транспортироваться из Инкоо в Эстонию по газопроводу Balticconnector, соединяющему две страны.

Стоимость аренды судна на 10 лет составляет 460 млн евро, т.е. примерно 126 000 евро в сутки.

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