Отправивший ПИН-коды мошенникам лишился крупной суммы

Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем. что 40-летний мужчина из волости Тори в этом месяце получил электронное письмо от банка с просьбой ввести код PIN1. Это он и сделал. Затем мужчине было отправлено еще одно письмо и его попросили указать свой PIN2, который он также предоставил. После с банковского счета потерпевшего без его ведома были сняты 1000 евро.