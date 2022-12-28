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Отправивший ПИН-коды мошенникам лишился крупной суммы

rus.postimees.ee
Отправивший ПИН-коды мошенникам лишился крупной суммы
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За компьютерное мошенничество может быть назначен денежный штраф или заключение под стражу до трех лет.
За компьютерное мошенничество может быть назначен денежный штраф или заключение под стражу до трех лет. Фото: Elmo Riig/Sakala

Житель волости Тори, отправивший коды своих банковских счетов компьютерным мошенникам, лишился четырехзначной суммы.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с тем. что 40-летний мужчина из волости Тори в этом месяце получил электронное письмо от банка с просьбой ввести код PIN1. Это он и сделал. Затем мужчине было отправлено еще одно письмо и его попросили указать свой PIN2, который он также предоставил. После с банковского счета потерпевшего без его ведома были сняты 1000 евро.

Полиция начала расследование инцидента по статье Пенитенциарного кодекса о компьютерном мошенничестве.

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