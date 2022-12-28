Сегодня на первой внеочередной сессии Рийгикогу обсудил не провозглашенный президентом закон о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре (703 UA) и решил не принимать закон в неизмененном виде.
Рийгикогу не принял без изменений Закон о семейных пособиях
Согласно закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80 евро, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро в месяц. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. С 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.
При выплате детских пособий будет упразднено условие, согласно которому дети в возрасте от 16 до 19 лет должны продолжать обучение. Таким образом, пособие для многодетных семей и семейные пособия смогут получать и те семьи, в которых дети по какой-либо причине, например, по состоянию здоровья, прервали обучение. Для поощрения учащихся сохраняется правило, согласно которому в случае, если 19-летний продолжает обучение в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до момента окончания школы или до конца учебного года.
Закон также устанавливает, что в случае смерти ребенка в возрасте до трех лет государство предоставит как матери, так и отцу родительскую компенсацию в размере одной ежемесячной выплаты, и вносит изменения в установленный в Законе о семье порядок расчета алиментов, согласно которым в дальнейшем при расчете минимальной суммы алиментов будет учитываться только 50 % выплачиваемого пособия многодетным семьям. Цель поправок – более справедливо и четко учесть выплаты пособий многодетным семьям при расчете алиментов.
Во время повторного обсуждения закона с докладами выступили председатель конституционной комиссии Эдуард Одинец и член комиссии по социальным делам Прийт Сибуль.
Эдуард Одинец отметил, что вчера на заседании конституционной комиссии советник президента по юридическим вопросам привел причины, по которым президент отклонил закон. Помимо того, что правовой акт противоречит Конституции, были указаны и иные доводы. По словам Одинца, конституционная комиссия предложила не принимать не провозглашенный президентом закон в неизмененном виде.
Прийт Сибуль отметил, что комиссия по социальным делам на прошедшем вчера заседании также решила не поддерживать принятие закона в неизмененном виде и исправить положения закона, создающие правовую неопределенность. Комиссия предложила дать на представление поправок час после конца внеочередной сессии.
В прениях выступили: Яанус Карилайд от фракции Центристской партии, Тоомас Юргенстейн от фракции Социал-демократической партии Эстонии, Мартин Хельме от фракции Консервативной народной партии Эстонии, Юрген Лиги от фракции Партии реформ, Михаил Лотман от фракции «Отечества» и депутат Рийгикогу Сийм Кийслер.
Против принятия закона в неизмененном виде проголосовали 73 депутата Рийгикогу. По этой причине Рийгикогу не принял закон в неизменном виде. Следующая стадия производства по закону – представление поправок; за этим последуют второе и третье чтение закона.
Заседание закончилось в 10:29. Срок подачи предложений о внесении поправок – сегодня, до 11:30. Второе чтение закона пройдет на третьей внеочередной сессии Рийгикогу, которая начнется через два часа после окончания второй внеочередной сессии.
Вторая внеочередная сессия началась в 11:00. На повестке дня – второе чтение инициированного фракцией Центристской партии проекта закона о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о медицинском страховании (725 SE) и, в случае его завершения – третье чтение этого законопроекта.