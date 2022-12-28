ДАЧНИКИ! ⟩ Кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль строят летнюю резиденцию

Шведский вечерний таблоид Expressen пишет, что строительство уже началось. На участке расставлены плакаты, предупреждающие любопытных, что заходить на участок, а также фотографировать запрещено.

Также сообщается, что земельный участок находится в непосредственной близости от Fågelbron Golf & Country Club, в районе, где расположены дачи сливок шведского общества. Говорят, у Виктории и Даниэля там много друзей. Кроме того, принц Даниэль является большим любителем гольфа.

Плотник Кристер Вильзен сообщил изданию Tranås Tidning, что его компания выполняет заказ по изготовлению кухонной мебели, платяных шкафов, гардеробных и другой мебели из дуба.

«Принц Даниэль звонил на прошлой неделе и благодарил нас за уже выполненную работу. Чувствуется, что он действительно занимается этими делами, и все контролирует. Однако работа идет немного медленнее, чем обычно», – сказал Вильзен.