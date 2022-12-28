Ср, 28.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю

Рауно Ууслеэр
, репортер
Эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Тоомас Агасильд настроен оптимистично и считает, что зиму компания переживет с гордо поднятой головой.
Тоомас Агасильд настроен оптимистично и считает, что зиму компания переживет с гордо поднятой головой. Фото: Andrus Eesmaa

AS Viking Window переходит на недельный план с четырьмя рабочими днями. Это означает, что работники получат дополнительный выходной день.

Председатель правления AS Viking Window Тоомас Агасильд говорит, что такая смена рабочего времени - обычное явление в их бизнесе. «Обычно зимой на рынке окон меньше работы. Это не первый раз, когда мы используем такой график работы. В настоящее время рынок все-таки находится в состоянии спада», - поясняет он.

Несмотря на рост цен на рынке электроэнергии, Агасильд не считает, что низкий спрос связан с этим. «В нашем производстве доля затрат на электроэнергию относительно невелика. На отсутствие работы это никак не влияет».

Ключевые слова
Наверх