AS Viking Window переходит на недельный план с четырьмя рабочими днями. Это означает, что работники получат дополнительный выходной день.
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Эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правления AS Viking Window Тоомас Агасильд говорит, что такая смена рабочего времени - обычное явление в их бизнесе. «Обычно зимой на рынке окон меньше работы. Это не первый раз, когда мы используем такой график работы. В настоящее время рынок все-таки находится в состоянии спада», - поясняет он.