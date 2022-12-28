Эстонская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правления AS Viking Window Тоомас Агасильд говорит, что такая смена рабочего времени - обычное явление в их бизнесе. «Обычно зимой на рынке окон меньше работы. Это не первый раз, когда мы используем такой график работы. В настоящее время рынок все-таки находится в состоянии спада», - поясняет он.