Спортивный юрист: своим переходом в Азию Россия окажет услугу Балтийским странам и тем, кто против нас

В российских СМИ сейчас по этому поводу высказались практически все. Сторонники перехода в Азию говорят, что надо же где-то играть, и если нельзя это делать в Европе – а слухи ходят о том, что запрет может продлиться с десяток лет – то надо играть там, где это возможно.