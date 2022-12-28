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Спортивный юрист: своим переходом в Азию Россия окажет услугу Балтийским странам и тем, кто против нас

Вилле Арике
Спортивный юрист: своим переходом в Азию Россия окажет услугу Балтийским странам и тем, кто против нас
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Российская сборная (в красном) празднует гол. Отборочные турниры на ЧМ 2022, ноябрь 2021 года.
Российская сборная (в красном) празднует гол. Отборочные турниры на ЧМ 2022, ноябрь 2021 года. Фото: Alexander Demianchuk

В последние дни уходящего года российские спортивные СМИ обсуждают лишь один вопрос: перейдет ли футбольная федерация страны из Европы (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию или нет? И если перейдет, что что это повлечет за собой?

В российских СМИ сейчас по этому поводу высказались практически все. Сторонники перехода в Азию говорят, что надо же где-то играть, и если нельзя это делать в Европе – а слухи ходят о том, что запрет может продлиться с десяток лет – то надо играть там, где это возможно.

Противники перехода отмечают, что азиатский уровень крайне низкий и переход в конфедерацию значит отставание в развитии и опускание на дно. Вдобавок длинные перелеты, неизвестные команды с неизвестными игроками, маленькие стадионы, значительно меньшие суммы и так далее.

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