В последние дни уходящего года российские спортивные СМИ обсуждают лишь один вопрос: перейдет ли футбольная федерация страны из Европы (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию или нет? И если перейдет, что что это повлечет за собой?
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Спортивный юрист: своим переходом в Азию Россия окажет услугу Балтийским странам и тем, кто против нас
Спортивный юрист: своим переходом в Азию Россия окажет услугу Балтийским странам и тем, кто против нас
В российских СМИ сейчас по этому поводу высказались практически все. Сторонники перехода в Азию говорят, что надо же где-то играть, и если нельзя это делать в Европе – а слухи ходят о том, что запрет может продлиться с десяток лет – то надо играть там, где это возможно.