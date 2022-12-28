Галерея ⟩ В легендарном Цветочном павильоне закончилась реставрация!

«Мы рады сообщить, что один из шедевров эстонской архитектуры готов к новой жизни. Это был сложный проект, так как при реконструкции Цветочного павильона мы должны были считаться с многочисленными требованиями Департамента охраны памятников культуры, мы очень довольны как полученным опытом, так и результатом», – сказал Юллар Хинно, руководитель компании 1Partner Ehitus, которая провела реставрацию.

Во время строительных работ очень внимательно следили, чтобы размеры и внешний вид здания, выполненного в скандинавском стиле, что было редкостью для того времени, остались прежними.

«Пространственный объем был добавлен за счет расширения подземного этажа, где теперь расположен вестибюль с трехметровыми потолками. Мы также проделали большую работу по восстановлению потолка и освещения в зале», – отметил Хинно, добавив, что в ходе ремонта были заменены все старые технические системы здания.

Цветочный павильон по проекту Вальве Пормейстер был построен в 1960 году, а через несколько лет рядом с ним появилось кафе Tuljak. Вместе с Цветочным павильоном здания образуют единый архитектурный ансамбль. Tuljak также был восстановлен в 2015 году компанией 1Partner Ehitus.