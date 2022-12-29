Отец Роман Ких: во время войны человека в церковь часто приводит желание выговориться и выплакаться

Конечно, к нам приходили не только прихожане греко-католической церкви. К нам приходили даже мусульмане. Сам я постоянно наведывался в гостиницу на улице Нийне, где размещались тогда прибывавшие из Украины беженцы, чтобы разговаривать с нашими людьми, быть рядом с ними.

Это были люди оказавшиеся здесь совсем не по той причине, что им вдруг захотелось сменить страну проживания. Это были люди, которым просто пришлось уносить ноги от войны, потому что они хотели спасти свои жизни, а также жизни своих детей.

- После 24 февраля церковные приходы стали местом утешения для многих людей, кому пришлось бежать от войны. Можно ли сказать, что стены церкви в годы войны становятся не только лучшим местом для молитвы верующего человека, но и местом, в котором повышается чувство защищенности у не слишком религиозных людей?

- У людей, которые стали приходить к нам после 24 февраля, были очень разные истории. Например, были люди, которые совершенно целенаправленно шли именно в церковь, потому что хотели встретиться с богом. Они только что пережили очень страшные вещи, и в во время того, что с ними происходило, им ничего не оставалось, как полагаться на высшие силы. Они выбирались из-под обстрелов в Харькове или Мариуполе, и, как они говорили, это высшие силы сохранили им жизнь.