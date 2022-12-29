В студии Postimees священник Украинской греко-католической церкви в Эстонии: война приводит в церковь не только верующих?

- Сразу после начала войны приход Украинской греко-католической церкви в Старом Таллинне столкнулся с наплывом людей, превышавшим обычное количество прихожан сразу в несколько раз. В церковь стали приходить не только местные украинцы, но и многие беженцы. Как изменилась деятельность прихода в самые первые недели войны? Что пришлось срочно предпринимать, когда стало ясно, что в церковь придет большое количество людей, которые будут нуждаться не только в духовной помощи, духовной поддержке, к чему церковь готова всегда, но и к помощи бытового плана?

- Сейчас на любые праздники война накладывает тяжелую печать. С какими надеждами, в каком состоянии духа вступают в новый год украинские военные беженцы в Эстонии? Получается ли у них адаптироваться к местной жизни, не только в социальном, но и эмоциональном смысле? Ждут ли они возможности вернуться в Украину, или, скорее, готовятся к тому, что война может продлиться очень долго? Многими ли из них Эстония воспринимается не только как хорошо принявшая их страна, но и как настоящий новый дом?

- Чем сейчас еще жители Эстонии могут помогать пострадавшим от войны в Украине людям, кроме денежных пожертвований? Какие, например, предметы всегда оказываются очень желанными в пунктах сборов гуманитарной помощи, которые работают и при церковных приходах?