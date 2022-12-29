Чт, 29.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В студии Postimees священник Украинской греко-католической церкви в Эстонии: война приводит в церковь не только верующих?

13.00
Павел Соболев
, журналист
В студии Postimees священник Украинской греко-католической церкви в Эстонии: война приводит в церковь не только верующих?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter

После 24 февраля церковные приходы стали местом утешения для многих людей, кому пришлось бежать от войны. Можно ли сказать, что стены церкви в годы войны становятся не только лучшим местом для молитвы верующего человека, но и местом, в котором повышается чувство защищенности у не слишком религиозных людей? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня со священником Украинской греко-католической церкви в Эстонии, отцом Романом Кихом.

- Сразу после начала войны приход Украинской греко-католической церкви в Старом Таллинне столкнулся с наплывом людей, превышавшим обычное количество прихожан сразу в несколько раз. В церковь стали приходить не только местные украинцы, но и многие беженцы. Как изменилась деятельность прихода в самые первые недели войны? Что пришлось срочно предпринимать, когда стало ясно, что в церковь придет большое количество людей, которые будут нуждаться не только в духовной помощи, духовной поддержке, к чему церковь готова всегда, но и к помощи бытового плана?

- Сейчас на любые праздники война накладывает тяжелую печать. С какими надеждами, в каком состоянии духа вступают в новый год украинские военные беженцы в Эстонии? Получается ли у них адаптироваться к местной жизни, не только в социальном, но и эмоциональном смысле? Ждут ли они возможности вернуться в Украину, или, скорее, готовятся к тому, что война может продлиться очень долго? Многими ли из них Эстония воспринимается не только как хорошо принявшая их страна, но и как настоящий новый дом?

- Чем сейчас еще жители Эстонии могут помогать пострадавшим от войны в Украине людям, кроме денежных пожертвований? Какие, например, предметы всегда оказываются очень желанными в пунктах сборов гуманитарной помощи, которые работают и при церковных приходах?

Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 13 часов!

Ключевые слова
Наверх