Пентус-Розиманнус переманила члена команды Кадри Симсон

По словам Пентус-Розиманнус, для руководителя аппарата важен большой международный опыт, и она рассматривала на эту должность опытных деятелей из разных стран-членов. Однако ее выбор пал на Анникки Ламп из Эстонии.

«Анникки Ламп, нынешний член кабинета еврокомиссара Эстонии, станет моим руководителем аппарата», - написала Пентус-Розиманнус.

Последние несколько лет Ламп работала в кабинете Кадри Симсон и занималась разработкой и реализацией стратегии отношений за пределами ЕС в сфере энергетики, готовила участие Кадри Симсон в международных форумах, организовывала общение Симсон с зарубежными партнерами и международную коммуникацию.

Как пояснила Пентус-Розиманнус, у Ламп есть опыт работы в Европейской комиссии по подготовке и освещению тем европейского семестра, бюджетной политики и валютного союза, она также занималась аналогичными темами в Министерстве финансов. В 2017 году Ламп была пресс-секретарем Эстонии во время председательства страны в Европейском союзе.