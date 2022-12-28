В ноябре количество не погашенных в срок жилищных кредитов было самым низким за последние 20 лет, и люди в целом не испытывали сложностей с выплатами по потребительским кредитам.
Банк Эстонии: люди пока справляются с выплатой кредитов, но ситуация может измениться
«Хорошему обслуживанию кредитов пока способствовал низкий уровень безработицы и накопленные за последние годы сбережения, рост которых во втором полугодии замедлился. В следующем году погашать кредиты будет труднее, но, по мнению центрального банка, объем просроченных кредитов все равно останется на относительно низком уровне», – сказал экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар.
Экономист отметил, что объем просроченных кредитов на конец ноября все еще невелик: доля жилищных кредитов, в случае которых платеж был просрочен более чем на 60 дней, в ноябре оставалась на уровне 0,1 процента и была на рекордно низком уровне в последние 20 лет.
«Это означает, что примерно каждый тысячный человек, взявший жилищный кредит, имеет просрочку по кредитным выплатам более чем на два месяца. В случае ухудшения ситуации в первую очередь вырастают просроченные кредиты, срок погашения которых был превышен лишь на короткое время. При этом объем кредитов, просроченных на срок от 10 до 30 дней, также остается достаточно небольшим. С выплатами потребительских кредитов также не возникает особых проблем. Доля потребительских кредитов с просрочкой более 60 дней в последние месяцы сохраняется на уровне 1,1-1,3 процента, что также является низким уровнем в историческом сравнении», – пояснил он.
По словам Раудсаара, платежеспособности по кредитам до сих пор способствовали низкий уровень безработицы, улучшение экономической ситуации в последние годы и ранее накопленные сбережения, поскольку платежеспособность по кредиту зависит в основном от того, есть ли у людей работа и доход.
«Число безработных начало постепенно расти в последние месяцы, но уровень безработицы по-прежнему низок по сравнению со средним показателем за последние 10 лет. Если исключить этот год, то в целом покупательная способность и сберегательная способность населения за последнее десятилетие значительно возросли, а значит, значительно увеличились и сбережения. В последние годы к этому добавились вынужденные сбережения в эпоху коронавируса. В этом году видно, что люди начали использовать свои ранее накопленные сбережения, потому что рост сбережений замедлился и вклады постепенно начали уменьшаться», – сказал Раудсаар.
По его словам, еще не все успели ощутить на себе рост Euribor, поскольку процентные ставки в основном пересчитываются каждые полгода. Так, шестимесячный Euribor достиг 2,4% в конце ноября и был около 2,7% на прошлой неделе. При этом средняя процентная ставка на остаток по кредиту увеличилась с 2 процентов в начале лета до 3,2 процента в ноябре.
Участники финансового рынка прогнозируют, что шестимесячный Euribor вырастет примерно до 3,5% в 2023 году, а затем упадет чуть ниже 3%. Это означает, что в ближайшие годы средняя процентная ставка по непогашенным кредитам будет примерно такой же высокой, как и до мирового финансового кризиса 2008 года.
«В следующем году с выплатами по кредитам возникнут сложности, а сумма просроченных кредитов увеличится, но все равно останется относительно небольшой. По оценке Банка Эстонии, доля жилищных кредитов с просрочкой более 60 дней вырастет с нынешних 0,1 процента до 0,3 процента в 2023 году, что все еще можно считать низким уровнем», – подчеркнул экономист.
Однако продолжающееся удорожание потребительской корзины и рост Euribor затрудняют погашение кредитов, и многие семьи, взявшие кредиты, вынуждены сокращать свои расходы.
«Хотя ситуация может существенно различаться от семьи к семье, Банк Эстонии не прогнозирует, что у многих возникнут проблемы с выплатой кредита. По прогнозам, этому способствует достаточно умеренный рост безработицы. Во-вторых, средний доход заемщиков жилья почти на треть выше, чем в среднем по Эстонии, и поэтому они могут несколько лучше справиться с нынешней сложной ситуацией. В-третьих, по требованию Банка Эстонии коммерческие банки при оценке платежеспособности заемщиков жилья учитывали общую процентную ставку не менее 6 процентов», - подытожил Раудсаар.