Банк Эстонии: люди пока справляются с выплатой кредитов, но ситуация может измениться

«Число безработных начало постепенно расти в последние месяцы, но уровень безработицы по-прежнему низок по сравнению со средним показателем за последние 10 лет. Если исключить этот год, то в целом покупательная способность и сберегательная способность населения за последнее десятилетие значительно возросли, а значит, значительно увеличились и сбережения. В последние годы к этому добавились вынужденные сбережения в эпоху коронавируса. В этом году видно, что люди начали использовать свои ранее накопленные сбережения, потому что рост сбережений замедлился и вклады постепенно начали уменьшаться», – сказал Раудсаар.

По его словам, еще не все успели ощутить на себе рост Euribor, поскольку процентные ставки в основном пересчитываются каждые полгода. Так, шестимесячный Euribor достиг 2,4% в конце ноября и был около 2,7% на прошлой неделе. При этом средняя процентная ставка на остаток по кредиту увеличилась с 2 процентов в начале лета до 3,2 процента в ноябре.

Участники финансового рынка прогнозируют, что шестимесячный Euribor вырастет примерно до 3,5% в 2023 году, а затем упадет чуть ниже 3%. Это означает, что в ближайшие годы средняя процентная ставка по непогашенным кредитам будет примерно такой же высокой, как и до мирового финансового кризиса 2008 года.

«В следующем году с выплатами по кредитам возникнут сложности, а сумма просроченных кредитов увеличится, но все равно останется относительно небольшой. По оценке Банка Эстонии, доля жилищных кредитов с просрочкой более 60 дней вырастет с нынешних 0,1 процента до 0,3 процента в 2023 году, что все еще можно считать низким уровнем», – подчеркнул экономист.

Однако продолжающееся удорожание потребительской корзины и рост Euribor затрудняют погашение кредитов, и многие семьи, взявшие кредиты, вынуждены сокращать свои расходы.