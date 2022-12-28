Этой осенью в Пайдеском здании суда было вынесено решение в отношении ранее не судимого в уголовном порядке человека, которого обвиняли в краже и незаконном обращении с огнестрельным оружием.
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Полицейские обнаружили тайный склад оружия
Полицейские обнаружили тайный склад оружия
В ходе досудебного расследования было установлено, что обвиняемый в течение неустановленного периода времени со склада на своем рабочем месте присвоил предметов, принадлежащих металлургической промышленности, от различных резьбовых сверл до отрезных дисков и алмазных дисков на сумму в 6182,40 евро. Часть украденного добра он продал на интернет-аукционе.
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