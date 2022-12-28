Полицейские обнаружили тайный склад оружия

В ходе досудебного расследования было установлено, что обвиняемый в течение неустановленного периода времени со склада на своем рабочем месте присвоил предметов, принадлежащих металлургической промышленности, от различных резьбовых сверл до отрезных дисков и алмазных дисков на сумму в 6182,40 евро. Часть украденного добра он продал на интернет-аукционе.