Что будет? ⟩ Почти сто тридцать тысяч приватизированных квартир в Латвии стоят на чужой земле

Планируется, что ссуды будут доступны квартировладельцам в конце первого квартала 2023 года. С 1 января в Латвии вступает в силу Закон о прекращении принудительной раздельной собственности в приватизированных многоквартирных домах, и финансирование предназначено для прекращения принудительного раздельного владения недвижимостью с владельцем или владельцами земли под домом.