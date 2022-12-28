Министерство экономики Латвии передало на общественное обсуждение до 6 января 2023 года предложения о новой мере поддержки – ссудах на выкуп подлежащей отчуждению земли многоквартирных домов, передает RUS TVNET со ссылкой на Diena.
Что будет? ⟩ Почти сто тридцать тысяч приватизированных квартир в Латвии стоят на чужой земле
Планируется, что ссуды будут доступны квартировладельцам в конце первого квартала 2023 года. С 1 января в Латвии вступает в силу Закон о прекращении принудительной раздельной собственности в приватизированных многоквартирных домах, и финансирование предназначено для прекращения принудительного раздельного владения недвижимостью с владельцем или владельцами земли под домом.
Ссуды смогут получить люди, не имеющие собственных свободных финансовых ресурсов для оплаты соответствующей части земли и не отвечающие кредитной политике коммерческих банков.
Из всех многоквартирных домов, расположенных на принадлежащей другим лицам земле, около 30% находятся в Риге, также таких домов много в Юрмале, Даугавпилсе, Елгаве и Огре.
По данным Минэкономики Латвии, проблема принудительной раздельной собственности затрагивает 3544 приватизированных многоквартирных дома, в которых имеется 129 918 квартир.