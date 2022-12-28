На прошлой неделе в Куресааре поймали магазинного вора - гражданку Латвии. В установлении ее личности важную роль сыграли как камеры видеонаблюдения предприятий, так и бдительность одного из местных жителей.
Для подписчиков
Кража в магазине: камера наблюдения помогла поймать нечистую на руку иностранку
Кража в магазине: камера наблюдения помогла поймать нечистую на руку иностранку
На прошлой неделе один из магазинов Курессааре обратился к общественности за помощью в установлении личности подозревающейся в краже: в социальных сетях был опубликован кадр с камеры наблюдения магазина. Это случайно увидел местный житель, который ранее видел похожую даму в Курессааре, а также слышал, что она говорила на иностранном языке.
Ключевые слова