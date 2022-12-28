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Кража в магазине: камера наблюдения помогла поймать нечистую на руку иностранку

Мехис Тульк
Кража в магазине: камера наблюдения помогла поймать нечистую на руку иностранку
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Кадр с записи камеры видеонаблюдения.
Кадр с записи камеры видеонаблюдения. Фото: Erakogu

На прошлой неделе в Куресааре поймали магазинного вора - гражданку Латвии. В установлении ее личности важную роль сыграли как камеры видеонаблюдения предприятий, так и бдительность одного из местных жителей.

На прошлой неделе один из магазинов Курессааре обратился к общественности за помощью в установлении личности подозревающейся в краже: в социальных сетях был опубликован кадр с камеры наблюдения магазина. Это случайно увидел местный житель, который ранее видел похожую даму в Курессааре, а также слышал, что она говорила на иностранном языке.

Основываясь на этой информации, магазин отправил изображение с камеры наблюдения в местные отели, надеясь, что, если это иностранка, она может ночевать в одном из них.

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