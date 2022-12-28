Сегодня в финский порт Инкоо прибыл СПГ-терминал Exemplar, который по первоначальным планам должен был прибыть в Палдиски. Финляндия вместе с Эстонией арендовала судно-терминал СПГ на десять лет.
Галерея ⟩ Долгожданный день: прибыл арендованный Эстонией и Финляндией СПГ-терминал
Отправившееся из Гибралтара почти 300-метровое судно прибыло в Финский залив уже 26 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий не добралось сразу до порта, а осталось на якоре посреди залива. Однако сегодня утром около половины девятого судно продолжило путь и прибыло в порт Инкоо около 11 часов.
Плавучий СПГ-терминал Exemplar должен начать замещать поставки российского газа и обеспечивать газоснабжение Финляндии, пишет финское издание Yle, которое считает, что приход судна можно рассматривать как некий символ избавления от энергетической зависимости от России.
Что такое плавучий СПГ-терминал?
Плавучий СПГ-терминал Exemplar технически представляет собой судно, но на практике это скорее мобильная часть газовой инфраструктуры, задача которой выполнять роль регазификатора СПГ, или сжиженного природного газа.
Поэтому задача судна - вернуть сжиженный природный газ в газообразное состояние, который затем направляется в финскую газовую сеть. Помимо Финляндии, газ, переработанный на судне, может также поставляться в Эстонию и другие страны Балтии по трубопроводу Balticconnector.
Сам сжиженный газ доставляется на Exemplar со всего мира танкерами, которые должны заходить на плавучий терминал несколько раз в месяц и примерно за сутки передавать терминалу свой груз для регазификации.
На плавучем терминале Exemplar можно регазифицировать около 40 тераватт-часов сжиженного газа в год. Поскольку годовое потребление газа в Финляндии в последние годы составляет около 25 тераватт-часов, это означает, что мощность терминала может легко покрыть потребности Финляндии в газе даже в обычный год.
Во время энергетического кризиса значительно снизилось потребление природного газа: по прогнозам, потребление газа в Финляндии останется в этом газовом году на уровне 12 тераватт-часов, а потребность Эстонии - на уровне 3,5 тераватт-часов.
Почему терминал прибыл в Финляндию?
Аренда дополнительного СПГ-терминала в регионе стала актуальной после вторжения России в Украину, поскольку ранее природный газ в Финляндию и Европу поступал в основном по трубопроводам из России.
Потребность в терминале особенно остро встала в апреле, когда российский энергетический гигант «Газпром» начал требовать оплату за поставки газа в рублях. Финляндия на это не согласилась, и в конце концов «Газпром» в мае прекратил поставки газа из России в Финляндию.
Поскольку финны еще весной прикинули, что к этой зиме не смогут создать плавучий терминал по приему СПГ, они изначально надеялись на помощь эстонцев. 29 апреля между двумя странами был подписан меморандум о сотрудничестве, в котором установлено, что ответственность за приобретение терминала несут системные операторы Elering и Gasgrid, а плавучий терминал первоначально будет в той стране, которая первой подготовит инфраструктуру.
20 мая финский сетевой оператор Gasgrid Finland подписал десятилетнее соглашение об аренде с американской энергетической компанией Excelerate Energy на использование плавучего терминала Exaplar. Цена сделки составила 460 млн евро, или 46 млн евро в год.
10 октября министры экономики Эстонии и Финляндии заявили, что, поскольку Финляндия сможет нарастить свои приемные мощности к концу этого года, судно с самого начала все-таки отправится в Финляндию.
Кто будет покупать газ из терминала?
Как сообщают финские СМИ, серьезная озабоченность, связанная с проектом, заключается в том, хватит ли клиентов для приобретенного наспех и за кусачую цену Exemplar в ситуации, когда потребление газа сильно уменьшилось и в Литве есть терминал.
В начале декабря генеральный директор Gasgrid Олли Сипиля заявил Helsingin Sanomat, что для того, чтобы терминал стал прибыльным, может потребоваться до трех лет. Глава Gasgrid также отметил, что терминал может использоваться не на полную. «Конечно, этот риск существует всегда, но, судя по полученным нами запросам, терминал должен быть полезен даже в ситуации временного снижения спроса», - сказал Сипиля Helsingin Sanomat.