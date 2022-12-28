Галерея ⟩ Долгожданный день: прибыл арендованный Эстонией и Финляндией СПГ-терминал

Отправившееся из Гибралтара почти 300-метровое судно прибыло в Финский залив уже 26 декабря, но из-за неблагоприятных погодных условий не добралось сразу до порта, а осталось на якоре посреди залива. Однако сегодня утром около половины девятого судно продолжило путь и прибыло в порт Инкоо около 11 часов.

Плавучий СПГ-терминал Exemplar должен начать замещать поставки российского газа и обеспечивать газоснабжение Финляндии, пишет финское издание Yle, которое считает, что приход судна можно рассматривать как некий символ избавления от энергетической зависимости от России.

Что такое плавучий СПГ-терминал?

Плавучий СПГ-терминал Exemplar технически представляет собой судно, но на практике это скорее мобильная часть газовой инфраструктуры, задача которой выполнять роль регазификатора СПГ, или сжиженного природного газа.

Поэтому задача судна - вернуть сжиженный природный газ в газообразное состояние, который затем направляется в финскую газовую сеть. Помимо Финляндии, газ, переработанный на судне, может также поставляться в Эстонию и другие страны Балтии по трубопроводу Balticconnector.

Сам сжиженный газ доставляется на Exemplar со всего мира танкерами, которые должны заходить на плавучий терминал несколько раз в месяц и примерно за сутки передавать терминалу свой груз для регазификации.