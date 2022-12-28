Владимир Путин отменил поездку в граничащий с Эстонией регион

«Президент сегодня в Санкт-Петербурге. Он сегодня должен был лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференцию из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области», – заявил Песков.

Если посмотреть прогноз погоды для Москвы, Пскова и Санкт-Петербурга на ближайшие дни, то на карте не видно ни шторма, ни сильного ветра. В ближайшие дни в Москве будет пасмурно и идти снег.

Вчера в российских СМИ писали, что Путин в этом году совершит свою последнюю поездку в Псков. Пресс-служба Кремля также подтвердила вчера днем, что визит Путина в Псковскую область состоится 28 декабря, и уточнила, что президент посетит завод «Титан-Полимер». Также была запланирована встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.