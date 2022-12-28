За последний год инфляция привела к росту цен на электроэнергию и продукты питания. Это коснулось и домов попечения, которые, несмотря на рост цен, должны обслуживать своих подопечных и не могут закрыться. Рост расходов неизбежно приведет к увеличению стоимости проживания в домах попечения.
Для подписчиков
Цены на места в домах попечения Тарту неизбежно возрастут
Цены на места в домах попечения Тарту неизбежно возрастут
По словам директора Тартуского дома попечения Кади Сооме, в этом году больше всего беспокойство вызывало ограничение на совместный досуг подопечных из-за распространения вирусов и нехватка рабочей силы.