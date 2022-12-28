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Цены на места в домах попечения Тарту неизбежно возрастут

Эгели Раудмяэ
Цены на места в домах попечения Тарту неизбежно возрастут
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Кади Сооме, директор Тартуского дома попечения
Кади Сооме, директор Тартуского дома попечения Фото: Kristjan Teedema

За последний год инфляция привела к росту цен на электроэнергию и продукты питания. Это коснулось и домов попечения, которые, несмотря на рост цен, должны обслуживать своих подопечных и не могут закрыться. Рост расходов неизбежно приведет к увеличению стоимости проживания в домах попечения.

По словам директора Тартуского дома попечения Кади Сооме, в этом году больше всего беспокойство вызывало ограничение на совместный досуг подопечных из-за распространения вирусов и нехватка рабочей силы.

Общее повышение цен не обошло стороной и дом попечения. «Некоторые статьи бюджета были превышены, например, питание, техническое обслуживание оборудования и энергия», - пояснила Сооме.

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