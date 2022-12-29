Нина Петрыкина: на титуле чемпионки Эстонии останавливаться не хочется

В этом году фигуристка Нина Петрыкина второй раз подряд завоевала титул чемпионки Эстонии. Но на этом она останавливаться не собирается, хотя с некоторых пор предпочитает далеко в будущее не заглядывать – опыт показывает, что все может поменяться слишком быстро и неожиданно. Но несмотря ни на что, она не мыслит свою жизнь без катка, и выходные накануне праздников тому подтверждение – когда все обычные люди будут отыхать, она вместе со своим бессменным тренером Светланой Варнавской будет оттачивать мастерство на катке.