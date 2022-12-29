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Нина Петрыкина: на титуле чемпионки Эстонии останавливаться не хочется

rus.postimees.ee
Нина Петрыкина: на титуле чемпионки Эстонии останавливаться не хочется
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Нина Петрыкина (в центре), Светлана Варнавская (слева). ЧЭ по игурному катанию 2022.
Нина Петрыкина (в центре), Светлана Варнавская (слева). ЧЭ по игурному катанию 2022. Фото: личный архив.

В этом году фигуристка Нина Петрыкина второй раз подряд завоевала титул чемпионки Эстонии. Но на этом она останавливаться не собирается, хотя с некоторых пор предпочитает далеко в будущее не заглядывать – опыт показывает, что все может поменяться слишком быстро и неожиданно. Но несмотря ни на что, она не мыслит свою жизнь без катка, и выходные накануне праздников тому подтверждение – когда все обычные люди будут отыхать, она вместе со своим бессменным тренером Светланой Варнавской будет оттачивать мастерство на катке.

...Я не поверила. Думала, что что-то не так, ошиблись с анализами. Сейчас я все пересдам и окажется, что это ошибка. Когда осознала, что это правда, то неделю была просто в каком-то шоке. Ничего не хотела делать, просто лежала и все. Меня очень все поддерживали, постоянно звонили друзья, не давали уйти в себя. И даже благодарна тому, что случилось. Это позволило полностью переосмыслить жизнь – я теперь смотрю другими глазами вообще на все.

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