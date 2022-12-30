КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Отомрет ли в Эстонии традиция запускать фейерверки по московскому времени?

Путин стал слишком токсичным даже для своих недавних поклонников

Стоит начать с того, что даже те фейерверки, что будут запускаться в полночь, не получится сейчас воспринимать как совершенно безобидную праздничную забаву. В Европе идет кровопролитная война, сопряженная с активным использованием агрессором бомбовых, ракетных, артиллерийских ударов по мирным городам, поэтому трудно себе представить, что бутафорские взрывы совсем уж не будут напоминать о настоящих, причем даже тем людям, кто видит войну только в телерепортажах. Однако если рассуждать об уместности салютов именно в 23 часа, то стоит держать в уме, что фактическую отмашку для них будет непосредственно давать тот самый изверг, по чьей воле уже десять с лишним месяцев на Украину падают бомбы, ракеты, снаряды, убивая сотни и тысячи людей.

Кажется, проигнорировать эту очевидность 31 декабря в 23:00 будет сложно даже многим из декламаторов мантр про «не все так однозначно» и «где вы были все эти 8 лет»; не то чтоб они были готовы отказаться от этих успокоительных для них формул, но и сталкиваться со вполне вербальным и массовым выражением к ним презрения они тоже явно не хотят. Поэтому во многих случаях эти мантры, скорее всего, останутся в домашних стенах, где будут произноситься в 23 часа в качестве новогодних тостов, но публичной пиротехнической поддержки не получат.