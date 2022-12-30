На протяжении многих лет в Эстонии можно было наблюдать массовые запуски людьми новогодних фейерверков уже в 23 часа последнего дня года, что совпадает с наступлением Нового года в столице России. Не исключено, что 31 декабря 2022 года многие люди предпочтут отказаться от этой привычки, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Отомрет ли в Эстонии традиция запускать фейерверки по московскому времени?
В одной из сцен фильма Бернардо Бертолуччи «Стратегии паука», любовница главного героя, раздосадованная тем, что ее возлюбленный не собирается бросать свою жену, говорит ему с горечью, что она хочет жить как нормальные люди.
Главный герой молчит, тогда его любовница с еще большим отчаянием восклицает, что нормальные люди встречают Новый год в полночь, а ей приходится всегда делать это уже в одиннадцать часов вечера.
Виноватым в этом оказывается как раз неспособный оставить свою супругу герой; любовница хочет встречать Новый год только вместе с ним, а ему в полночь надо быть уже в кругу своей семьи, и дорога домой от любовницы занимает у него как раз примерно час.
Конечно, в героине «Стратегии паука» нельзя различить кармическую сестру тех жителей Эстонии, которые с самого момента разведения Москвы и Таллинна по разным часовым поясам встречают Новый год именно в 23 часа, поскольку, в отличие от этой героини, они делают это не вынужденно, а совершенно добровольно. В то же самое время эти же самые жители тоже любят говорить, что они лишены многих полагающихся нормальным людям радостей жизни.
Встреча Нового года «по Москве» - форма добровольной сегрегации
Правда, в виновника такой ситуации они назначают вовсе не людей, с которыми их связывают какие-то сложные личные отношения, а эстонское государство, которое очень многие русскоязычные жители Эстонии аккурат с самого 1991 года пристрастились обвинять в ущемлении прав некоренного населения. Между тем как раз осознанный выбор таких людей в пользу того, чтобы вести отсчет новому году с боя Кремлевских курантов и телеобращения российского президента, служит очень сильным возражением тому представлению, что сегрегированность в эстонском обществе якобы возникает как следствие какой-то дискриминационной в отношении нацменьшинств государственной политики.
Совершенно очевидно, что никто никогда не подталкивал русскоязычных жителей Эстонии к тому, чтобы использовать в качестве ключевых таймеров в их жизни кнопки российских главных каналов на пульте их домашних телевизоров. В каких-то других случаях можно спорить о том, кем часть русскоязычных людей в Эстонии приводится - или даже загоняется - в культурное, информационное, ментальное гетто, но встреча Нового года в 23 часа - это случай на сто процентов самостоятельного - и даже вдохновенного - определения себя в подобного рода резервацию.
31 декабря 2022 года, однако, для этих людей создалась принципиально новая ситуация. Дело отнюдь не только в том, что в работающие в Эстонии телевизоры телекоммуникационные фирмы больше не поставляют такого инфопродукта, как федеральные каналы российского телевидения. В конце концов, запись новогоднего поздравления Владимира Путина при наличии у кого-то желания можно проиграть в интернете в любое время, в том числе и, конечно, таким образом, чтобы куранты после него забили точно в 23:00 по Таллинну. Однако для массы людей в Эстонии десятилетиями было важно не просто поднять бокалы с шампанским «под Ельцина/Путина/Медведева», но и сделать такую «досрочную» встречу Нового года очень заметной в публичном пространстве.
Разумеется, самым простым способом достижения такого эффекта является запуск во дворах жилых кварталов фейерверков. Если говорить, например, о Таллинне, то в Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ, «панельной» части Пыхья-Таллинна предварительный акт новогодней канонады, стартующий как раз в 23:00, уже многие-многие годы оказывается более звучным выступлением, чем формально «основная часть», запланированная на полночь. Однако текущий исторический момент снабжает эти одиннадцатичасовые салюты такими особыми смыслами, которые нынче могут смутить даже тех людей, для которых подобное подчеркивание своей близости «русскому миру» всегда служило большим удовольствием.
Путин стал слишком токсичным даже для своих недавних поклонников
Стоит начать с того, что даже те фейерверки, что будут запускаться в полночь, не получится сейчас воспринимать как совершенно безобидную праздничную забаву. В Европе идет кровопролитная война, сопряженная с активным использованием агрессором бомбовых, ракетных, артиллерийских ударов по мирным городам, поэтому трудно себе представить, что бутафорские взрывы совсем уж не будут напоминать о настоящих, причем даже тем людям, кто видит войну только в телерепортажах. Однако если рассуждать об уместности салютов именно в 23 часа, то стоит держать в уме, что фактическую отмашку для них будет непосредственно давать тот самый изверг, по чьей воле уже десять с лишним месяцев на Украину падают бомбы, ракеты, снаряды, убивая сотни и тысячи людей.
Кажется, проигнорировать эту очевидность 31 декабря в 23:00 будет сложно даже многим из декламаторов мантр про «не все так однозначно» и «где вы были все эти 8 лет»; не то чтоб они были готовы отказаться от этих успокоительных для них формул, но и сталкиваться со вполне вербальным и массовым выражением к ним презрения они тоже явно не хотят. Поэтому во многих случаях эти мантры, скорее всего, останутся в домашних стенах, где будут произноситься в 23 часа в качестве новогодних тостов, но публичной пиротехнической поддержки не получат.
Конечно, новогодние поздравления Владимира Путина в течение уже немалых последних лет звучали совершенно античеловечески, и это ничуть не мешало многим русскоязычным жителям Эстонии воспринимать их как непременный атрибут встречи Нового года, дающий сигнал к следующему обязательному ритуалу. 31 декабря 2021 года Путин рычал особенно воинственно, но все равно с радостью принимался многими людьми в качестве такого стартера, легитимирующего переход праздника в очередную - «уличную» - фазу; однако тогда Путин все-таки только рычал, но еще никого не бомбил. Весьма вероятно, что сейчас использовать Путина в такой уже традиционной для него роли сочтут возможным только самые «упоротые».
Совсем уж без них не обойдется, и, вне всякого сомнения, в одиннадцать часов вечера 31 декабря полной тишины в тех же «спальных районах» Таллинна наблюдать не придется. Однако выглядит очень правдоподобным, что до привычных масштабов эта забава в этом году все-таки не разрастется, поскольку насчет высокой токсичности Владимира Путина и в Эстонии, и в большинстве стран Европы достигнуто настолько широкое общественное согласие, что игнорировать его сейчас не могут даже достаточно откровенные до недавних пор симпатизанты «русского мира», поскольку такое игнорирование стало бы чреватым для них самой настоящей социальной маргинализацией.
Совсем не обязательно, но вполне представимо, что со временем в Эстонии «досрочные салюты» в последний день года тоже маргинализируются, уже в математическом смысле, превратившись в исключительно редкую практику; совсем скоро станет ясно, насколько широкий шаг будет сделан в этом направлении 31 декабря 2022 года. Война в Украине сделала невозможными в современном мире многие вещи, которые еще совсем недавно казались в нем неискореняемыми, так что без особого труда допускается, что спустя несколько лет об этой важной примете этой календарной даты останутся лишь одни воспоминания.
Час разницы во времени с Москвой имеет для Эстонии и символическую ценность
Пожалуй, война в Украине раз и навсегда (или, во всяком случае, очень надолго) уничтожила почву для разговоров о возможном воссоединении Таллинна и Москвы в рамках одного часового пояса. В конце прошлого десятилетия на фоне ведущихся в Еврокомиссии дискуссий о полной отмене практики смены сезонного времени и в Эстонии стали вестись активные споры на предмет того, какое время - летнее или зимнее - стоит выбрать себе Эстонии в качестве «постоянного» в том случае, если ЕС откажется от перевода стрелок. Часть эстонских политиков говорила о том, что Эстонии было бы полезно продолжать жить «в едином ритме с Финляндией», другая настаивала, что важнее всего обеспечить жителей Эстонии большим количеством «солнечных часов» в году.
Очень похоже на то, что последний аргумент в свете последних геополитических потрясений окончательно утратил свою силу, потому что никакое изобилие солнечных часов не способно компенсировать издержки от жизни в едином ритме с Москвой, которая тоже стала в современном мире олицетворением понятия «токсичность». В конце концов, одной из важных процедурных вех на пути к восстановлению независимости Эстонии стал состоявшийся еще до распада СССР отказ Таллинна от московского времени в пользу финского. Наверное, сейчас особенно хорошо стало понятно, что и этим - пусть даже по большей части символическим - завоеванием Эстонии стоит как следует дорожить.