Рийгикогу принял важное решение относительно компенсации по больничному

Согласно инициированному фракцией Центристской партии закону о внесении изменений в Закон о гигиене и безопасности труда и в Закон о медицинском страховании (725 SE), действующее временное регулирование компенсации по больничным дням будет продлено на шесть месяцев – до 30 июня 2023 г.

Изначально законопроект предусматривал, что действующее временное регулирование станет постоянным. Перед вторым чтением комиссия по социальным делам внесла поправку, согласно которой регулирование будет продлено до конца июня 2023 года. Согласно действующему с начала 2021 года временному порядку выплаты компенсаций по болезни, первый день больничного – это личная ответственность работника; со второго по пятый день компенсацию выплачивает работодатель; начиная с шестого дня – Больничная касса. Ранее работодатель выплачивал компенсацию с четвертого по восьмой день больничного, Больничная касса – начиная с девятого дня, а за первые три дня компенсация не выплачивалась.

По словам инициаторов, поправка поможет ограничить распространение инфекционных и вирусных заболеваний, позволяя человеку в случае болезни остаться дома и пройти лечение без потери дохода. Изменение потребует выделить из бюджета Больничной кассы дополнительные средства в объеме 16 миллионов евро.

В прениях от фракций выступили Тынис Мёльдер (Центристская партия) и Прийт Сибуль («Отечество»).

За принятие закона проголосовали 54 депутата Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было. Заседание закончилось в 12.35.