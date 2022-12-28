«Почтальон» с Артемием Троицким: 2022 год – момент истины для всего мира

Главным событием 2022 года Артемий Троицкий предсказуемо и грустно назвал войну, развязанную Россией в Украине. Она отодвинула на второй план все остальное, что происходило в мире в этом году. Тем не менее, по мнению Троицкого, парадоксальность сложившейся ситуации заключается в том, что последствия этой войны, чем бы она ни закончилась, будут катастрофическими только для одного государства - Российской Федерации.

Ужас гибели десятков тысяч мирных жителей Украины, разрушение инфраструктуры страны, действительно, не забудется, такого не было со времен Второй мировой войны. «Мы себе, сидя здесь, в Евросоюзе, даже не можем представить, насколько это ужасно», - напоминает Троицкий. Но вместе со всеми этими ужасами нельзя не сказать, что Украина очень многого добилась за этот год. «Во-первых, она добилась военных побед и отвоевала значительную часть, около половины, оккупированных территорий, - перечисляет Артемий Троицкий. – Во-вторых, Украину поддерживает и с ней солидаризируется весь мир. Даже не только Запад, не только так называемый свободный мир, а фактически вообще весь мир».

Никто не поддерживает агрессию России. Поэтому, надеется Троицкий, война закончится в 2023 году безоговорочной победой Украины: «Можно не сомневаться, что Украина станет достойным членом Европейского союза и, скорее всего, организации НАТО. Ее международный статус будет максимально высоким».