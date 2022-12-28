В итоговом выпуске программы «Почтальон» Артемий Троицкий окинул аналитическим взором уходящий 2022 год. Увы, ничего, кроме войны, он не увидел. Но в будущем публицист все же заметил просвет. И связан он… с иранскими женщинами.
«Почтальон» с Артемием Троицким: 2022 год – момент истины для всего мира
Главным событием 2022 года Артемий Троицкий предсказуемо и грустно назвал войну, развязанную Россией в Украине. Она отодвинула на второй план все остальное, что происходило в мире в этом году. Тем не менее, по мнению Троицкого, парадоксальность сложившейся ситуации заключается в том, что последствия этой войны, чем бы она ни закончилась, будут катастрофическими только для одного государства - Российской Федерации.
Ужас гибели десятков тысяч мирных жителей Украины, разрушение инфраструктуры страны, действительно, не забудется, такого не было со времен Второй мировой войны. «Мы себе, сидя здесь, в Евросоюзе, даже не можем представить, насколько это ужасно», - напоминает Троицкий. Но вместе со всеми этими ужасами нельзя не сказать, что Украина очень многого добилась за этот год. «Во-первых, она добилась военных побед и отвоевала значительную часть, около половины, оккупированных территорий, - перечисляет Артемий Троицкий. – Во-вторых, Украину поддерживает и с ней солидаризируется весь мир. Даже не только Запад, не только так называемый свободный мир, а фактически вообще весь мир».
Никто не поддерживает агрессию России. Поэтому, надеется Троицкий, война закончится в 2023 году безоговорочной победой Украины: «Можно не сомневаться, что Украина станет достойным членом Европейского союза и, скорее всего, организации НАТО. Ее международный статус будет максимально высоким».
Для мира, полагает публицист, война 2022 года тоже стала моментом истины: «Люди поняли, что в современном мире расслабляться нельзя, что он таит в себе опасности, которые, казалось, давно миновали. Думали, что это осталось все в XX веке, а что-то даже в Средневековье диком, в темные века. Но нет, оказывается, и сегодня есть страны, которые готовы на такие вот запредельные злодейства. И в этом смысле мир, конечно, сплотился».
Всматриваясь в будущее, Троицкий выразил надежду, что и россияне в конце концов поймут, что речь идет об их жизни и смерти, а не только об их хорошей жизни. И предпримут действия, которые смогут смести весь «фашистский режим Путина в мусорное ведро». «Так что, если исходить из русской поговорки "чем хуже, тем лучше", то, в общем-то, можно сказать, что какие-то проблески хороших новостей в России тоже есть», - констатирует Артемий Троицкий.
И еще один итог года, по мнению публициста, - это массовые протесты в Иране. «Иран сейчас явно единственный такой как бы военно-обеспеченный союзник путинской России, - поясняет Троицкий. - И в Иране сейчас все шатается, женщины бунтуют, молодежь бунтует. Чем это все закончится? Еще непонятно, поскольку режим, конечно, хорошо вооружен и полно этих стражей исламской революции и так далее. То есть там примерно такая же ситуация, как в России или в Беларуси. Но будем надеяться, что иранцы себя проявят более решительным и героическим образом, чем братья славяне».
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