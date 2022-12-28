Пярнуский волейбольный клуб сообщил, что заключил контракт с Хиндреком Пулком.
К команде пярнуских волейболистов присоединился топ-игрок, полтора года назад завершивший карьеру
К команде пярнуских волейболистов присоединился топ-игрок, полтора года назад завершивший карьеру
Диагональный нападающий, который в течение своей карьеры довольно часто получал травмы, завершил карьеру в августе 2021 года, сославшись на травму плеча, которая беспокоила его долгое время. Однако сейчас Пулк, отметивший в ноябре свое 32-летие, возвращается на паркет.
Бомбардир, рост которого составляет 194 см, выиграл титул Балтийской лиги с четырьмя разными клубами, в последний раз он представлял расформированный клуб «Сааремаа». Кроме того, Пулк был важным звеном в сборной.
Пярнуский клуб, который в первой половине сезона спустился в самый низ таблицы Балтийской лиги, недавно обновил свою команду. Примерно неделю назад поступило неожиданное сообщение, что к клубу присоединился известный легкоатлет Тони Ныу.