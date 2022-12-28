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Чиновник таллиннской горуправы: нам запретили использовать обогреватели

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
Чиновник таллиннской горуправы: нам запретили использовать обогреватели
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Elu24 kollaaž

«Пришло начальство и сказало, что их больше нельзя использовать», – сказал Elu24 сотрудник таллиннской городской управы, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, в помещениях прохладно, а электрорадиаторы согревали в первую очередь чиновников более старшего возраста. «Женщинам нравилось держать их в ногах, но сейчас это уже не разрешено», – рассказал сотрудник.

По словам работника подведомственного учреждения Таллиннской городской управы, на прошлой неделе из их офиса убрали все электрические радиаторы и запретили все дополнительные устройства, которые могли немного повысить температуру в помещении.

«Некоторые принесли из дома небольшую воздуходувку, но им также больше не разрешено ею пользоваться», – говорит Майре (имя изменено), добавляя, что в офисах городской управы и ее подведомственных учреждений прохладно, особенно в таких условиях мерзнут ноги работников.

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