Советует дизайнер ⟩ Почему «никакой» – лучшая характеристика интерьера?

Ремонт на века — утопия

«Будучи дизайнером интерьера, я провожу жизнь в том или ином виде ремонта. Проект ли это или стадия авторского надзора – ремонт всегда со мной. Так было с юных лет. Мы с сестрой провели в ремонте все детство. Мама-архитектор бесстрашно перекраивала трехкомнатную квартиру в соответствии с текущими потребностями семьи. Все это меня приучило к мысли, что ремонт – это не страшно», – пишет Харитонова.

Интерьерная мода меняется, и интерьеры семи- или десятилетней давности уже хорошо видны, если, конечно, не привносить в них ничего нового. «Мне не по душе такого рода консервация. Я – за актуальные интерьеры и постоянные изменения. Ремонтироваться при этом можно малыми средствами, если создать в квартире хорошую базу и каждый раз правильно расставлять приоритеты», – рассуждает дизайнер.

Есть яркие индивидуальные интерьеры, в основе которых лежит Идея. Интерьеры с ярко выраженной индивидуальностью – это кутюр. Ручная работа и авторские решения. Это осознанный выбор хозяев потратить огромные деньги. Такой проект даже стареет иначе: не изнашивается и затирается, а становится символом времени.

А что делать тем, кто не имеет подобных средств на ремонт?