Пройдя сквозь бурные 80-е и лихие 90-е, в новом тысячелетии мода благополучно пришла к пониманию того, что такое базовые вещи, как их носить и комбинировать, не разоряясь и имея миллион разных комбинации из минимума вещей. Собственно, то же происходит и в мире интерьера. Все чаще мы задумываемся о «базовых квартирах», которые – при помощи аксессуаров и точечных изменений – будут оставаться актуальными, пишет автор Houzz, дизайнер Дарья Харитонова.
Советует дизайнер ⟩ Почему «никакой» – лучшая характеристика интерьера?
Ремонт на века — утопия
«Будучи дизайнером интерьера, я провожу жизнь в том или ином виде ремонта. Проект ли это или стадия авторского надзора – ремонт всегда со мной. Так было с юных лет. Мы с сестрой провели в ремонте все детство. Мама-архитектор бесстрашно перекраивала трехкомнатную квартиру в соответствии с текущими потребностями семьи. Все это меня приучило к мысли, что ремонт – это не страшно», – пишет Харитонова.
Интерьерная мода меняется, и интерьеры семи- или десятилетней давности уже хорошо видны, если, конечно, не привносить в них ничего нового. «Мне не по душе такого рода консервация. Я – за актуальные интерьеры и постоянные изменения. Ремонтироваться при этом можно малыми средствами, если создать в квартире хорошую базу и каждый раз правильно расставлять приоритеты», – рассуждает дизайнер.
Есть яркие индивидуальные интерьеры, в основе которых лежит Идея. Интерьеры с ярко выраженной индивидуальностью – это кутюр. Ручная работа и авторские решения. Это осознанный выбор хозяев потратить огромные деньги. Такой проект даже стареет иначе: не изнашивается и затирается, а становится символом времени.
А что делать тем, кто не имеет подобных средств на ремонт?
Если вы знаете за собой тягу к экспериментам – создавайте базовую квартиру. Что это такое? Это достаточно нейтральное пространство, позволяющее в дальнейшем минимальными средствами делать ремонт и менять жилье в соответствии с настроением, изменившимся составом семьи или финансовыми возможностями.
Ищите «никакое»
«Когда я работаю с клиентами, лучшая моя похвала отделочному материалу или декоративным элементам – слово "никакое". Попривыкнув к моей терминологии, клиенты начинают понимать, что выбирая таким образом нейтральную базу, я формирую пространство для будущих трансформаций. В дальнейшем оно будет жить вместе с ними, благодарно принимая их новые увлечения и изменившиеся обстоятельства и не требуя кардинальной переделки всей основы», – говорит Харитонова.
Мой главный совет — выбирайте нейтральное. Прямые формы, простые цвета. Отдавайте предпочтение тем предметам, которые не будут кричать о себе из каждого угла.
Создавая основу, старайтесь делать ее хорошо, ведь ей предстоит прослужить вам долгие годы. Не экономьте на скрытых работах, не пользуйтесь бутафорией – например, натяжными потолками. Не стремитесь выбрать все самое красивое, ведь наоборот, это приводит к ощущению дешевизны в интерьере.
«В своей квартире я делала ремонт четырнадцать лет назад, и уже тогда руководствовалась этими правилами. Нужно ли говорить, что творческий зуд не покидал меня – за это время я трижды перекрасила всю квартиру. Вначале она была светлой, с терракотовой спальней. Потом мне захотелось больше цвета – и в гостиной появилась акцентная горчичная стена, а в коридоре – английский зеленый», – советует специалист.
«И наконец, этим летом мне захотелось обновить всю квартиру. Я сменила терракоту на лазурно-синий Little Green 112, а горчичный – на архитектурный серо-бежевый с оттенком умбры. Отциклевав полы, мы сменили оттенок дубовой доски, придав полу более спокойный и холодный цвет. Так, изменив квартиру до неузнаваемости, я тем не менее понесла незначительные расходы, сохранив всю архитектурную подоснову – моя квартира изначально была готова к подобным метаморфозам», – рекомендует Харитонова.
Если идея «базовой квартиры» вам показалась интересной, то вот вам несколько советов.
1. Готовьте стены под покраску
Сразу же. Даже если сейчас не собираетесь красить. Такого рода шпаклевка — это более тонкая подготовка, которая в дальнейшем даст гораздо больше простора для творчества при минимальных вложениях.
Важно! Базовая квартира не должна быть бледной, серой или бежевой. Не бойтесь цвета! Один удачно выбранный цвет уже делает квартиру нескучной. А как прекрасно плотные цвета собирают в единую композицию разрозненные предметы декора! И каким удачным фоном служат для картин – надо только правильно подобрать их друг для друга.
Создавая базовую архитектурную подоснову, вы сможете играть цветом так много и так смело, как вам этого захочется. Имея нейтральную подоснову, вы сможете проигрывать множество сценариев интерьера.
2. Будьте как можно проще
Имея классические в своей основе стены – с высоким плинтусом и карнизом – и изменив лишь цвет, можно легко изменить весь стиль квартиры на более современный. И это лишь начало игры. Чем более простые формы у вас в основе – тем больше возможностей для дальнейших изменений.
3. Не используйте модное
Допустим, сейчас модна шестигранная плитка – думаю, очень скоро она начнет резать глаз и точно указывать на год произведенного ремонта. Также лучше отказаться от резких контрастных приемов, например, пола шашечкой: такой пол может надоесть довольно быстро, а мы планируем создать интерьер, который переживет не один косметический ремонт и будет актуален.
Оптимальное решение для полов – это классика: дубовый паркет или массивная доска. В своих проектах я очень люблю использовать американский орех под тунговым маслом: это дерево, обладая очень богатой палитрой, не является чересчур пестрым, как другие экзоты, и прекрасно подходит для любых интерьеров.
4. Используйте «вечное»
Создавая базовый интерьер, стремитесь использовать вечные решения: белые высокие двери, паркет елочкой и метлахскую плитку. Тот же дубовый паркет обладает прекрасной возможностью для тонировки. Используйте простые карнизы, не стремитесь к усложнению форм – это может придать интерьеру ненужный пафос, перебить который можно методом от противного: дополняя богатое убранство минималистичной мебелью.
Создав таким образом нейтральный архитектурный фон, потом можно довольно смело экспериментировать с пространством, цветом и мебелью. А на изумленные вопросы отвечать: «Надоест – перекрасим!».
Хороший интерьер и даже дизайнерский интерьер с Идеей – это навсегда. А вот создавая крепкий базовый и при этом нейтральный в своих проявлениях и составляющих проект мы не обречены наблюдать, как этот интерьер выходит из моды. Мы вполне можем следовать ей. Относясь к ремонту, как к игре.