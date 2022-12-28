ГАЛЕРЕЯ ⟩ День открытых дверей в полицейском участке Тарту: чем удивили гостей стражи порядка?

Днем открытых дверей работники Департамента полиции и погранохраны хотели выразить свою признательность членам общины и другим помощникам и в знак благодарности пригласить людей посетить полицейский участок всей семьей. Большая часть самого интересного оборудования была размещена во дворе перед зданием полиции. Были выставлены различные патрульные машины, в том числе снегоход, принадлежащий пограничникам.

Звездой дня, несомненно, стал служебный пес Ведур, чье выступление сопровождались аплодисментами и изумленными возгласами. Ведур, несомненно, самая умелая полицейская собака в Эстонии. У него более шести лет стажа, и за это время Ведур помог найти более двадцати человек.

Напарник Ведура, кинолог Алексей Юнкин, играл скорее статичную роль во время выступления четвероногого товарища. Он позволил Ведуру «укусить» руку по команде и спрятал в толпе людей игрушку, которую Ведур нашел быстро и без каких-либо проблем.

На день открытых дверей пришло много семей с детьми. Среди них был и четырехлетний Доминик, который вместе со своим отцом Тоомасом пришел посмотреть полицейскую технику. Доминик и Тоомас впервые смогли опробовать орудия труда пограничников - посидеть на снегоходе и попрактиковаться в спасении утопающего. Правда тренеровку пришлось проводить на суше.