Пресс-служба Катарского университета сообщила, что комнату студенческого кампуса, где во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси, решено превратить в мини-музей.
Комната, в которой на ЧМ по футболу в Катаре жил Месси, превратят в музей
Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.
«Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины стала победителем турнира. По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.
Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022
The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX