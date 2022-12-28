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Комната, в которой на ЧМ по футболу в Катаре жил Месси, превратят в музей

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rus.postimees.ee
Комната, в которой на ЧМ по футболу в Катаре жил Месси, превратят в музей
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Лионель Месси.
Лионель Месси. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Пресс-служба Катарского университета сообщила, что комнату студенческого кампуса, где во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси, решено превратить в мини-музей.

Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.

«Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины стала победителем турнира. По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.

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