Комнату, в которой на ЧМ по футболу в Катаре жил Месси, превратят в музей

Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.

«Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины стала победителем турнира. По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии, футболистом Пеле.