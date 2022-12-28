Фото ⟩ «Хотел произвести впечатление на женщину»: в Таллинне мужчина с похожим на оружие предметом напугал прохожих

Около часа ночи в полицию поступил вызов на Мустамяэ-теэ, где женщина, выгуливающая собаку, увидела мужчину, который произвел четыре выстрела из предмета, похожего на оружие, в сторону многоквартирного дома. На вызов повышенного приоритета быстро отреагировали патрули усиленным составом и вскоре на месте происшествия был задержан 52-летний мужчина. При нем был обнаружен стартовый пистолет, похожий на огнестрельное оружие. После задержания также выяснилось, что этого человека разыскивала тюрьма, поскольку он не явился к сотруднику службы пробации.

Фото: PPA

«Ситуаций, когда люди в неадекватном состоянии вытаскивают предмет, невероятно похожий на оружие, становится все больше. В результате тактики безопасности полицейский будет обращаться с похожим на оружие предметом, как если бы это было огнестрельное оружие. Поэтому просто чудо, что до сих пор никто не был серьезно ранен или убит во время задержания», - сказал представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.

Объясняя свой пугающий поступок, задержанный рассказал, что хотел привлечь внимание проживающей в многоквартирном доме женщины и произвести на нее впечатление. В любом случае желаемого он не получил, и теперь может попытаться произвести впечатление на тюремный персонал.

«Выстрелы из любого предмета, похожего на оружие, оставьте для кинолент, но это, конечно, ненормально и недопустимо для наших улиц. Такой поступок повлечет за собой как уголовное производство, так и реальное лишение свободы», - добавил Прантс. Согласно вчерашнему решению суда, «шутник», который размахивал похожим на оружие предметом в первый день Рождества, должен будет провести следующие шесть дней за решеткой, чтобы подумать над своим поведением.