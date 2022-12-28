Хотя только в первый день Рождества полиция задержала в Какумяэ человека, размахивавшего похожим на оружие предметом, сегодня ночью еще один человек решил проверить стрессоустойчивость сотрудников правоохранительных органов.
Фото ⟩ «Хотел произвести впечатление на женщину»: в Таллинне мужчина с похожим на оружие предметом напугал прохожих
Около часа ночи в полицию поступил вызов на Мустамяэ-теэ, где женщина, выгуливающая собаку, увидела мужчину, который произвел четыре выстрела из предмета, похожего на оружие, в сторону многоквартирного дома. На вызов повышенного приоритета быстро отреагировали патрули усиленным составом и вскоре на месте происшествия был задержан 52-летний мужчина. При нем был обнаружен стартовый пистолет, похожий на огнестрельное оружие. После задержания также выяснилось, что этого человека разыскивала тюрьма, поскольку он не явился к сотруднику службы пробации.
«Ситуаций, когда люди в неадекватном состоянии вытаскивают предмет, невероятно похожий на оружие, становится все больше. В результате тактики безопасности полицейский будет обращаться с похожим на оружие предметом, как если бы это было огнестрельное оружие. Поэтому просто чудо, что до сих пор никто не был серьезно ранен или убит во время задержания», - сказал представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.
Объясняя свой пугающий поступок, задержанный рассказал, что хотел привлечь внимание проживающей в многоквартирном доме женщины и произвести на нее впечатление. В любом случае желаемого он не получил, и теперь может попытаться произвести впечатление на тюремный персонал.
«Выстрелы из любого предмета, похожего на оружие, оставьте для кинолент, но это, конечно, ненормально и недопустимо для наших улиц. Такой поступок повлечет за собой как уголовное производство, так и реальное лишение свободы», - добавил Прантс. Согласно вчерашнему решению суда, «шутник», который размахивал похожим на оружие предметом в первый день Рождества, должен будет провести следующие шесть дней за решеткой, чтобы подумать над своим поведением.
«Угроза оружием или другим предметом, используемым в качестве оружия, в общественном месте может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет. Для деяния, совершенного просто для того, чтобы пошутить или привлечь внимание, это довольно высокая цена. Такой необдуманный поступок может нанести необратимый вред дальнейшей жизни виновного, а потому стоило бы серьезно задуматься, стоит ли оно того», - добавила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Эве Соостар.