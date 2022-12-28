ФОТО ⟩ Дважды съехавшего в кювет пьяного водителя пришлось заковать в наручники

Водитель своими силами сумел выехать из кювета возле Ныуни. Передний бампер белого Subaru остался на месте аварии. Водитель решил проехать несколько километров в сторону Отепя, а затем свернул с шоссе на проселочную дорогу. Однако там он снова не смог удержать автомобиль на дороге и опять оказался в кювете.

Оказалось, что мужчина средних лет за рулем Subaru находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пьяный водитель также не подчинился приказам полицейских и посчитал нужным обругать стражей порядка нецензурной бранью. Поскольку водитель был не очень склонен к сотрудничеству, полиции пришлось надеть на него наручники, чтобы задержать. Затем нарушителя отправили на забор анализа крови для определения степени опьянения, а после протрезвляться.

Помимо водителя, в машине был еще один пассажир – мужчина, который был настолько пьян, что не заметил многого из того, что произошло.