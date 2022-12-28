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Звездные фигуристы получат миллионные гонорары за участие в шоу Навки

rus.postimees.ee
Звездные фигуристы получат миллионные гонорары за участие в шоу Навки
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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Alexander Demianchuk

Татьяна Навка поставила ледовое шоу «История любви Шехерезады», главные роли в котором исполняют ведущие фигуристы России.

Роль Шехерезады досталась Виктории Синициной, Елизавета Туктамышева получила роль Саис. Камила Валиева будет играть богиню. Егор Мурашов станет Аладдином, Петр Чернышов сыграет царя Миргали.

Стали известны и суммы гонораров фигуристов. Так, «Росконцерт» заключил договор на 6,603 млн рублей (почти 85 000 евро) с матерью Камилы Валиевой Алсу - за исполнение фигуристкой роли богини.

Виктория Синицина за роль Шахерезады получит 10,17 млн рублей (131 000 евро), Елизавета Туктамышева — более 931 000 рублей за роль Саис (12 000 евро), исполнитель роли Аладдина Егор Мурашов оценен в 421 000 (почти 5500 евро), сыгравший Царя Миргали Петр Чернышев — 3,195 млн (41 000 евро), «Джинн» Иван Ригини — 2,035 млн рублей (26 200 евро).

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