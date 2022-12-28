Татьяна Навка поставила ледовое шоу «История любви Шехерезады», главные роли в котором исполняют ведущие фигуристы России.
Звездные фигуристы получат миллионные гонорары за участие в шоу Навки
Звездные фигуристы получат миллионные гонорары за участие в шоу Навки
Роль Шехерезады досталась Виктории Синициной, Елизавета Туктамышева получила роль Саис. Камила Валиева будет играть богиню. Егор Мурашов станет Аладдином, Петр Чернышов сыграет царя Миргали.
Стали известны и суммы гонораров фигуристов. Так, «Росконцерт» заключил договор на 6,603 млн рублей (почти 85 000 евро) с матерью Камилы Валиевой Алсу - за исполнение фигуристкой роли богини.
Виктория Синицина за роль Шахерезады получит 10,17 млн рублей (131 000 евро), Елизавета Туктамышева — более 931 000 рублей за роль Саис (12 000 евро), исполнитель роли Аладдина Егор Мурашов оценен в 421 000 (почти 5500 евро), сыгравший Царя Миргали Петр Чернышев — 3,195 млн (41 000 евро), «Джинн» Иван Ригини — 2,035 млн рублей (26 200 евро).
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