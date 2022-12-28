Яансон: люди с нарушениями слуха остались без интервью с президентом

«После многих лет прямого общения и работы с людьми с нарушениями слуха во имя улучшения доступности для людей с ограниченным восприятием уже невозможно было смириться с тем, что Эстонская национальная телерадиовещательная компания (ERR) не считает людей с ограниченными возможностями достойными прямого участия в том, что говорит президент», - написал Яансон в письме, направленном президенту Алару Карису и в адрес ERR.

Яансон отметил, что интервью президента Алара Кариса, которое транслировалось на канале ETV, транслировалось без субтитров и поддержки языка жестов. «Вопрос доступности аудиовизуальных услуг упоминается в правилах ERR о телерадиовещании с 2007 года. Правило предусматривает, что исходные передачи телепрограмм должны быть доступны слабослышащим в максимально возможной степени, которую компания может обеспечить», - написал Яансон.

«Институт программных наук Таллиннского технологического университета и Танель Алумяэ, чей встроенный искусственный интеллект создает субтитры непосредственно к разговорной речи, внесли большой вклад в расширение границ возможностей и доступности для слабослышащих. Этот искусственный интеллект используется и ERR, например, при трансляции «Актуальной камеры», поэтому технологические возможности ERR очень обширны. Однако автоматический перевод речи в текст в интервью президента не использовался», - сказал Яансон.

Член Рийгикогу Юри Яансон предложил президенту Алару Карису и Государственной канцелярии составить контрольный список для офиса президента, чтобы трансляции публичных выступлений президента через поставщиков аудиовизуальных услуг каждый раз проверялись также и на доступность для людей с ограниченными возможностями.