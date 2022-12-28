Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич хочет отсудить у бывшего работодателя 90 000 евро

18 мая этого года Таллинн расторг договор с членами правления TLT Денисом Бородичем и Отто Попелем, поскольку и Бородич, и Попель посещали несколько тренингов, оплаченных налогоплательщиками за счет города.

В итоге и Отто Попель, и Денис Бородич обратились с жалобами в суд. Они не оспаривали решения об увольнении, но настаивали на выплате выходного пособия: иск Поппеля был удовлетворен еще 11 октября, а по жалобе Бородича решение будет вынесено 3 февраля.