Денис Бородич, уволенный с должности председателя правления муниципального предприятия Tallinna Linnatransport (TLT), через суд требует от бывшего работодателя выходного пособия в размере 90 000 евро. Суд уже удовлетворил аналогичное требование другого уволенного члена правления, Отто Попеля, который смог взыскать с бывшего работодателя почти 60 000 евро, пишет Rus.ERR.
Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич хочет отсудить у бывшего работодателя 90 000 евро
Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич хочет отсудить у бывшего работодателя 90 000 евро
18 мая этого года Таллинн расторг договор с членами правления TLT Денисом Бородичем и Отто Попелем, поскольку и Бородич, и Попель посещали несколько тренингов, оплаченных налогоплательщиками за счет города.
Совет компании решил не выплачивать им выходное пособие, которое было предусмотрено трудовыми договорами.
В итоге и Отто Попель, и Денис Бородич обратились с жалобами в суд. Они не оспаривали решения об увольнении, но настаивали на выплате выходного пособия: иск Поппеля был удовлетворен еще 11 октября, а по жалобе Бородича решение будет вынесено 3 февраля.
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