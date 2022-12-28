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Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич хочет отсудить у бывшего работодателя 90 000 евро

rus.postimees.ee
Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич хочет отсудить у бывшего работодателя 90 000 евро
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Денис Бородич.
Денис Бородич. Фото: Konstantin Sednev

Денис Бородич, уволенный с должности председателя правления муниципального предприятия Tallinna Linnatransport (TLT), через суд требует от бывшего работодателя выходного пособия в размере 90 000 евро. Суд уже удовлетворил аналогичное требование другого уволенного члена правления, Отто Попеля, который смог взыскать с бывшего работодателя почти 60 000 евро, пишет Rus.ERR.

18 мая этого года Таллинн расторг договор с членами правления TLT Денисом Бородичем и Отто Попелем, поскольку и Бородич, и Попель посещали несколько тренингов, оплаченных налогоплательщиками за счет города.

Совет компании решил не выплачивать им выходное пособие, которое было предусмотрено трудовыми договорами.

В итоге и Отто Попель, и Денис Бородич обратились с жалобами в суд. Они не оспаривали решения об увольнении, но настаивали на выплате выходного пособия: иск Поппеля был удовлетворен еще 11 октября, а по жалобе Бородича решение будет вынесено 3 февраля.

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