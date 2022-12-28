Европейские горнолыжные курорты резко подняли цены. Как обстоят дела в Эстонии?

Из-за стремительного роста стоимости энергии большинство самых популярных горнолыжных курортов Европы в этом сезоне резко увеличили свои цены. Помимо повышения цен, они также пытаются справиться с более высокими затратами на энергию с помощью новых методов экономии, пишет Bloomberg.

Например, французский курорт Авориаз в Альпах впервые за два года повысил стоимость ски-пассов. В другом французском местечке, Валь-Торанс, обогрев канатного подъемника для лыжников теперь автоматически отключается при открывании дверей. В швейцарском городе Саас-Фе из соображений экономии энергии лифты работают медленнее.

Расходы для любителей горнолыжного спорта растут практически по всей Европе. Например, неделя на высококлассном швейцарском курорте Церматт теперь стоит 1560 евро на человека, что на 25 процентов больше, чем в прошлом сезоне. Учитываются только билеты на подъемники, обучение катанию на лыжах, аренда снаряжения и расходы на питание, а к указанной цене добавляются еще расходы на проживание.