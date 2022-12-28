Этой зимой более 20 ведущих горнолыжных курортов Европы подняли цены как минимум на десять процентов. Однако цены в Эстонии не сильно изменились по сравнению с предыдущим сезоном.
Европейские горнолыжные курорты резко подняли цены. Как обстоят дела в Эстонии?
Из-за стремительного роста стоимости энергии большинство самых популярных горнолыжных курортов Европы в этом сезоне резко увеличили свои цены. Помимо повышения цен, они также пытаются справиться с более высокими затратами на энергию с помощью новых методов экономии, пишет Bloomberg.
Например, французский курорт Авориаз в Альпах впервые за два года повысил стоимость ски-пассов. В другом французском местечке, Валь-Торанс, обогрев канатного подъемника для лыжников теперь автоматически отключается при открывании дверей. В швейцарском городе Саас-Фе из соображений экономии энергии лифты работают медленнее.
Расходы для любителей горнолыжного спорта растут практически по всей Европе. Например, неделя на высококлассном швейцарском курорте Церматт теперь стоит 1560 евро на человека, что на 25 процентов больше, чем в прошлом сезоне. Учитываются только билеты на подъемники, обучение катанию на лыжах, аренда снаряжения и расходы на питание, а к указанной цене добавляются еще расходы на проживание.
Во Франции цены на курортах Валь Торанс и Мерибель выросли примерно на 15 процентов - более чем на 900 евро. За полцены, то есть примерно за 500 евро, можно поехать в горы на неделю в Болгарию в Банско, но и там по сравнению с прошлым сезоном цены выросли почти на десятую часть. Однако в Рука в Финляндии можно получить на шесть дней билет, прокат лыж, обучение, а также еду и напитки в горах примерно за 750 евро.
Несмотря на резкий рост цен, интерес к горнолыжному отдыху находится на рекордно высоком уровне. Например, британцы уже сделали на начавшийся сезон на 35 процентов больше бронирований, чем до пандемии в 2019 году. Опросы, проведенные в Австрии, Германии и Швейцарии, показывают, что люди из-за общего роста цен не отказываются от горнолыжных поездок полностью, а сокращают продолжительность поездок.
Поскольку многие не были в горах два года, высокие цены не помеха. «Я за 20 лет не видела столько ранних бронирований, как в этом сезоне», - сказала директор по продажам и маркетингу крупнейшего оператора лыжных туров в Великобритании Skiworld Дайан Палумбо.
Эстонские горнолыжные центры также очень довольны начавшимся сезоном. «Открытие у нас было 17 декабря, сразу же появились посетители», - сказал один из основателей и руководитель Kiviõli Seikluskeskus Мадис Олт. - Снежная зима - лучший маркетолог для нас. То, что на горе хорошие трассы благодаря снежным пушкам, недостаточно для привлечения людей, также должна быть прекрасная зимняя погода».
К сожалению, с помощью обильного снега энергозатраты горнолыжных центров в этом сезоне существенно не снизились. «Склоны по-прежнему необходимо покрывать искусственным снегом. Чтобы обойтись без них, должно выпасть хотя бы метр снега», - пояснил Олт.
При этом горнолыжные центры в этом сезоне цены не поднимали. «Мы подняли стоимость билета в середине прошлого сезона, когда резко подорожала электроэнергия. В этом сезоне нет причин поднимать цены», - считает Олт.
В Kiviõli Seikluskeskus билет на целый день стоит 34 евро. Хотя сам центр приключений не предлагает жилье, Олт знает, что номера в ближайшем хостеле минимум на выходные уже распроданы до марта.
По словам управляющего горнолыжными центрами Куутсемяэ и Вяйке-Мунамяэ Прийта Таммемяги, они также в этом сезоне цены не повышали. Билет на целый день стоит 38 евро и может быть использован в обоих центрах Отепя.
«Несмотря на рост цен почти на все, мы не будем вносить свой вклад в безудержную инфляцию в Эстонии, - сказал Таммемяги. - Есть надежда, что благодаря универсальной услуге наши энергорасходы могут быть даже ниже, чем в прошлом сезоне».
В этом году оба центра в Отепя открылись уже 25 ноября, что несколько раньше обычного: «Мы рады, если можем открыться до Рождества, но бывали и сезоны, когда мы могли предложить зимние развлечения в горах только на месяц или два из-за позднего открытия».
По его словам, этой зимой грех жаловаться. «Естественный снег вызывает у людей положительные эмоции, когда они едут в горы, - сказал Таммемяги. - Посетителей достаточно, а выходные в нашем месте размещения уже распроданы до весны».