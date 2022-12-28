ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Эстонского композитора Урмаса Сисаска проводили в последний путь

Урмас Сисаск родился 9 сентября 1960 года в Рапла.

Сисаск изучал композицию в Таллиннской высшей музыкальной школе под руководством Анатолия Гаршнека, Рене Ээспере и Мати Куульберга. В 1985 году окончил Таллиннскую государственную консерваторию.

Его работы вдохновлены астрономией, он также создавал музыку для кино и театра. Наиболее известными произведениями его творчества являются «Плеяды» (1989), «Галактика Млечный Путь» (1991), «Рождественская оратория» (1992), «Леониды» (2001), «Pro Patria» (2003). Последней работой Сисаски стала «Gloria Patri 2», премьера которой состоялась в ноябре в Стокгольме, а тексты написал Яан Таммсалу.

В 1991 году Сисаск был награжден премией Эстонской Республики в области культуры, а в 2001 году - орденом Белой звезды IV степени. В 2005 году пластинка Камерного хора Эстонской филармонии «Baltic Voices 2» была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая хоровая запись». В запись также вошли работы Урмаса Сисаска.