С нового года минимальная зарплата тартуских учителей повысится до 1749 евро

Минимальная зарплата учителя вырастет на 23,9 процента - с 1412 евро до 1749 евро. Такой же будет и минимальная зарплата опорного специалиста с высшим образованием.

Минимальная зарплата воспитателя детского сада без степени магистра повысится на 23,9 процента - до 1575 евро. Минимальная заработная плата помощников учителей, нянь и прочих сотрудников, помогающих учителю, с нового года составит 1000 евро.

Минимальная плата за классное руководство увеличится со 175 евро до 220 евро в месяц.

Вице-мэр Тарту Леммит Каплински заявил, что повышение минимальной заработной платы для школьных учителей, согласованное правительством на 2023 год, является исключительным. «Я горячо приветствую это решение», - пояснил Каплински. В то же время, вице-мэр признал, что решение правительства поставило горуправу в очень сложное положение.

«В отличие от других самоуправлений, мы пришли к общему пониманию, что Тарту относится одинаково к специалистам всех учебных заведений, и поэтому в том же темпе, что и минимальная заработная плата учителя, растут зарплаты воспитателей детских садов и опорных специалистов. Я также рад, что городские власти договорились об эквивалентном повышении заработной платы учителей школ по интересам», - добавил Каплински.

В коллективном договоре согласованы минимальные ставки заработной платы в муниципальных дошкольных учреждениях Тарту, муниципальных общеобразовательных школах, Тартуском прикладном колледже и Центре опорных образовательных услуг.

Какой будет средняя заработная плата тартуских учителей в 2023 году, зависит от договора, заключенного на уровне учебного заведения. Директора устанавливают принципы управления заработной платой в образовательном учреждении и согласовывают конкретные задачи и соответствующую заработную плату с каждым сотрудником.