Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, приговорен к пожизненному заключению

Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Суд также признал Бекмансурова вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Сам Бекмансуров признал вину по всем пунктам, но просил суд не назначать ему максимальное наказание, ссылаясь на активное сотрудничество со следствием и инвалидность - при задержании он получил ранения, из-за которых ему ампутировали левую ногу.

Примерно сорок минут заседания Бекмансуров слушал приговор стоя на одной ноге, но затем с разрешения судьи сел на скамейку.

Потерпевшими по делу Бекмансурова признаны 59 человек. Они предъявили к нему иски на общую сумму более 18 млн рублей.

Некоторые из потерпевших присутствовали на оглашении приговора. В суд пришли в том числе отец погибшего студента Ярослава Арамелева, сын погибшего медика Маргариты Энгаус и студент из Ирака Обаид Абдулла, пострадавший при стрельбе.

Бекмансуров в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном и намерен возмещать причиненный ущерб из своей пенсии по инвалидности и зарплаты, которую будет получать, если устроится на работу в колонии.

Стрельба в ПГНИУ