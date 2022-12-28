Окончательное решение ⟩ Рийгикогу принял Закон о семейных пособиях: какие изменения были внесены?

Согласно закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80 евро, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро в месяц. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. С 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.

При выплате детских пособий будет упразднено условие, согласно которому дети в возрасте от 16 до 19 лет должны продолжать обучение. Таким образом, пособие для многодетных семей и семейные пособия смогут получать и те семьи, в которых дети по какой-либо причине, например, по состоянию здоровья, прервали обучение. Для поощрения учащихся сохраняется правило, согласно которому в случае, если 19-летний продолжает обучение в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до момента окончания школы или до конца учебного года.