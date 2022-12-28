Рийгикогу принял во втором чтении законопроект об изменении Закона о семейных пособиях, Закона о семье и Закона о трудовом договоре, который не был ранее провозглашен президентом и который сегодня утром было решено изменить.
Поправки к Закону о семейных пособиях прошли второе чтение в Рийгикогу: какие изменения были внесены?
Социальная комиссия перед вторым чтением внесла поправку, согласно которой закон вступит в силу с 1 февраля вместо 1 января. При этом с 1 января задним числом будут применяться пункты, касающиеся увеличения пособий, отказа от учета обучения и поэтапной выплаты пособий после достижения ребенком 19 лет. В комиссии уточнили, что семейные пособия будут выплачиваться в большем размере с февраля, когда вступят в силу поправки в закон, в январе пособия будут выплачиваться в текущих размерах, а разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена не позднее 31 мая.
Социальная комиссия также внесла поправку, убирающую из Закона о семье предложение, которое, по мнению президента, было юридически спорным и, следовательно, противоречащим Конституции.
Помимо трех поправок, внесенных самой социальной комиссией, было предложено еще три изменения, но они не были поддержаны. Фракция Центристской партии предложила увеличить пособие на первого и второго ребенка с 80 до 100 евро в месяц, как и на третьего ребенка. Фракция Социал-демократической партии предложила увеличить детское пособие на каждого ребенка в семье до 119 евро в месяц. При этом пособие для многодетных семей хотели оставить на прежнем уровне – 300 евро (от трех до шести детей), 400 евро (начиная с седьмого ребенка), и начать индексировать также пособие для родителей-одиночек и пособие для многодетных семей. Член Рийгикогу Сийм Кийслер предложил отказаться от индексации пособий многодетным семьям.
Согласно закону, с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80 евро, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро в месяц. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. С 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.
При выплате детских пособий будет упразднено условие, согласно которому дети в возрасте от 16 до 19 лет должны продолжать обучение. Таким образом, пособие для многодетных семей и семейные пособия смогут получать и те семьи, в которых дети по какой-либо причине, например, по состоянию здоровья, прервали обучение. Для поощрения учащихся сохраняется правило, согласно которому в случае, если 19-летний продолжает обучение в текущем учебном году, пособие будет выплачиваться до момента окончания школы или до конца учебного года.
Закон также устанавливает, что в случае смерти ребенка в возрасте до трех лет государство предоставит как матери, так и отцу родительскую компенсацию в размере одной ежемесячной выплаты, и вносит изменения в установленный в Законе о семье порядок расчета алиментов, согласно которым в дальнейшем при расчете минимальной суммы алиментов будет учитываться только 50 % выплачиваемого пособия многодетным семьям. Цель поправок – более справедливо и четко учесть выплаты пособий многодетным семьям при расчете алиментов.
Заседание закончилось в 15.22. Третье чтение законопроекта состоится на следующем внеочередном заседании, которое начнется через час после окончания первого заседания.