Больше всего к Рождеству жители Эстонии покупали мандарины и птицу

Менеджер по закупкам Rimi Марис Раннус сообщила, что продуктовая корзина клиентов Rimi на рождественской неделе была традиционной и очень похожей на прошлогоднюю. «Если отметить что-то конкретное, то покупали немного больше птицы и меньше рыбы. Например, с каждым годом среди клиентов Rimi растет популярность охлажденной и замороженной утки», - добавил Раннус.

По словам Раннус, традиционно самыми продаваемыми товарными категориями к Рождеству были сладости, фрукты, переработанное и свежее мясо, а также алкогольные напитки.

Раннус отметила, что с каждым годом в магазине продается все больше и больше мандаринов. «В этом году предлагаемый нами сортимент был богаче, исходя из этого, результат продаж в течение рождественской недели был выше на 10 тысяч. Всего за этот период в тележки покупателей Rimi попало 123 тонны мандаринов».

Специалист по коммуникациям Selver Риво Вески сообщил, что на рождественской неделе продажи их магазина выросли на одну десятую. Сравнивая с прошлым годом, объемы продаж продуктов питания были ниже, хотя есть исключения. «Например, увеличились объемы продаж приправ для мяса, фаст-фуда и безалкогольных напитков», - отметил он.

По словам Вески, больше всего выросли продажи свежих продуктов питания, в том числе охлажденных полуфабрикатов, и приправ для мяса. Однако наибольшее снижение оборота продовольственных товаров пришлось на продажу рыбы: продажа красной рыбы упала на 10 процентов. На икру, однако, жители Эстонии потратили на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Наибольший рост продаж промышленных товаров произошел в секторе декоративной косметики (42%), за ними следуют средства гигиены и ухода за собой (20%). Литература продавалась на прошлогоднем уровне.