Ночью в среду в полицию поступил вызов в частный дом Валгаском шоссе в волости Эльва, где, по сообщению звонившего, пьяный мужчина напал на своего отца с кочергой в руках и бил его по ногам, заявил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.