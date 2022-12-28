Ночью в среду в волости Эльва в Тартумаа перебравший с алкоголем мужчина напал на своего отца с кочергой.
Пьяный мужчина напал на своего отца с кочергой
Пьяный мужчина напал на своего отца с кочергой
Ночью в среду в полицию поступил вызов в частный дом Валгаском шоссе в волости Эльва, где, по сообщению звонившего, пьяный мужчина напал на своего отца с кочергой в руках и бил его по ногам, заявил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.
Полиция задержала нетрезвого нападавшего по подозрению в совершении преступления и возбудила уголовное дело по статье о физическом насилии.
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