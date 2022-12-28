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Пьяный мужчина с кочергой напал на своего отца

rus.postimees.ee
Пьяный мужчина с кочергой напал на своего отца
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Избиение.
Избиение. Фото: Эльмо Рийг/Sakala

Ночью в среду в волости Эльва в Тартумаа перебравший с алкоголем мужчина с кочергой напал на своего отца. 

Ночью в среду в полицию поступил вызов в частный дом Валгаском шоссе в волости Эльва, где, по сообщению звонившего, пьяный мужчина с кочергой в руках напал на своего отца и бил его по ногам, заявил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Пострадавший в медицинской помощи не нуждался.

Полиция задержала нетрезвого нападавшего по подозрению в совершении преступления и возбудила уголовное дело по статье о физическом насилии.

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