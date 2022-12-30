Мать и командир Нацгвардии Украины «Джейн»: все, что я чувствую – это отдачу приклада автомата

Говорят, у войны не женское лицо. Украинская война доказывает обратное: многие украинки с оружием в руках сейчас бьются на первой линии наравне со своими боевыми побратимами, отцами, братьями и мужьями. В целях безопасности я не могу раскрыть настоящее имя героини этого интервью. Она – военнослужащая Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины с позывным «Джейн».