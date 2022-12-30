Говорят, у войны не женское лицо. Украинская война доказывает обратное: многие украинки с оружием в руках сейчас бьются на первой линии наравне со своими боевыми побратимами, отцами, братьями и мужьями. В целях безопасности я не могу раскрыть настоящее имя героини этого интервью. Она – военнослужащая Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины с позывным «Джейн».
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Мать и командир Нацгвардии Украины «Джейн»: все, что я чувствую – это отдачу приклада автомата
Беседа с украинкой, которая сражается на передовой
Мать и командир Нацгвардии Украины «Джейн»: все, что я чувствую – это отдачу приклада автомата
Моя собеседница родом из Золотоноши Черкасской области, и это очень чувствуется в ее украинской речи. Она училась на строителя, до полномасштабного вторжения занималась волонтерством, помогая ВСУ и Нацгвардии. Со временем «Джейн» ощутила потребность бороться с российскими оккупантами с оружием в руках.
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