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Мать и командир Нацгвардии Украины «Джейн»: все, что я чувствую – это отдачу приклада автомата

Беседа с украинкой, которая сражается на передовой
Дмитрий Мороз
, журналист
Мать и командир Нацгвардии Украины «Джейн»: все, что я чувствую – это отдачу приклада автомата
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Командир отделения Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины «Джейн»
Командир отделения Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины «Джейн» Фото: Личный архив «Джейн»

Говорят, у войны не женское лицо. Украинская война доказывает обратное: многие украинки с оружием в руках сейчас бьются на первой линии наравне со своими боевыми побратимами, отцами, братьями и мужьями. В целях безопасности я не могу раскрыть настоящее имя героини этого интервью. Она – военнослужащая Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины с позывным «Джейн».

Моя собеседница родом из Золотоноши Черкасской области, и это очень чувствуется в ее украинской речи. Она училась на строителя, до полномасштабного вторжения занималась волонтерством, помогая ВСУ и Нацгвардии. Со временем «Джейн» ощутила потребность бороться с российскими оккупантами с оружием в руках.

Ее война началась не 24 февраля 2022 года. В Бригаде быстрого реагирования она уже два года. Полномасштабное вторжение тридцатилетняя «Джейн» встретила в Луганской области, в качестве командира отделения, куда ее подразделение прибыло на укрепление позиций ВСУ.

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