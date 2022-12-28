В многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов пришлось эвакуировать, есть пострадавший

Руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Аннели Ооне сообщила Rus.Postimees, что в 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме и сработавшем дымовом датчике в многоквартирном доме на улице Кеск в Силламяэ.

«Спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир в подъезде, двое спасателей вытащили из квартиры пострадавшего, которого передали медикам скорой помощи. Жильцов подъезда эвакуировали», - уточнила она.

Ооне добавила, что также были проверены верхние квартиры, жильцов в них не было.

Спасательные работы в настоящее время продолжаются. На место происшествия выехали пять команд спасателей.