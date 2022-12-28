Сегодня, 28 декабря, днем в квартире в многоквартирном доме в Силламяэ вспыхнул пожар. Пострадал один человек, жителей одного подъезда пришлось эвакуировать.
В многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов пришлось эвакуировать, есть пострадавший
В многоквартирном доме вспыхнул пожар: жильцов пришлось эвакуировать, есть пострадавший
Руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Аннели Ооне сообщила Rus.Postimees, что в 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме и сработавшем дымовом датчике в многоквартирном доме на улице Кеск в Силламяэ.
«Спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир в подъезде, двое спасателей вытащили из квартиры пострадавшего, которого передали медикам скорой помощи. Жильцов подъезда эвакуировали», - уточнила она.
Ооне добавила, что также были проверены верхние квартиры, жильцов в них не было.
Спасательные работы в настоящее время продолжаются. На место происшествия выехали пять команд спасателей.
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