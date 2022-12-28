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По словам Марии Захаровой, Гитлер гордился бы Каей Каллас

Лоора-Элизабет Ломп
По словам Марии Захаровой, Гитлер гордился бы Каей Каллас
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Мария Захарова.
Мария Захарова. Фото: Alexander Demyanchuk/TASS Host Photo Agency Pool/AP/SCANPIX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в личном Telegram-канале, что Адольф Гитлер гордился бы премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Свой пост Захарова начала с цитирования Каллас: «Мы не хотим, чтобы в Эстонию приехала новая группа, не говорящая на эстонском языке... Как бы это сказать сейчас, это наша боль и наша радость. Эти люди имеют доступ к нашей системе льгот и оказывают ощутимое влияние на наших налогоплательщиков».

Затем Захарова обратилась к премьер-министру:

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