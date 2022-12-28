По словам Марии Захаровой, Гитлер гордился бы Каей Каллас

Свой пост Захарова начала с цитирования Каллас: «Мы не хотим, чтобы в Эстонию приехала новая группа, не говорящая на эстонском языке... Как бы это сказать сейчас, это наша боль и наша радость. Эти люди имеют доступ к нашей системе льгот и оказывают ощутимое влияние на наших налогоплательщиков».