В уходящем году в Таллинне прошло около 90 высокоуровневых международных спортивных соревнований, среди них 21 чемпионат и кубок мира и Европы. На проведение международных спортивных соревнований город выделил в общей сложности более 865 000 евро.
Таллинн получил титул Спортивной столицы Европы-2025
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, 2022 год стал хорошей подготовкой к еще более активному следующему году. «Это был деятельный год: состоялось множество соревнований на местном и международном уровнях, спортивных мероприятий и другой деятельности. Развитие сферы спорта в Таллинне привлекло и международное внимание, что принесло нам титул Спортивной столицы Европы-2025», - сказал Белобровцев.
Год начался с соревнований высокого уровня по фигурному катанию в ледовом холле «Тондираба» - прошел Чемпионат Европы ISU, а также впервые прошел чемпионат четырех континентов ISU.
В начале лета для занятий спортом снова открылись 14 школьных стадионов и полей, минимум по одному в каждом районе. «Поскольку проведенный в прошлом году пилотный проект получил много положительных отзывов, мы решили открыть стадионы и этим летом, значительно увеличив их количество», - уточнил Белобровцев.
В течение лета также была проведена серия бесплатных летних тренировок, на которых для молодежи предлагались тренировки по волейболу, баскетболу и футболу. В городских скейт-парках и скейт-парках также проводились различные мероприятия, а также молодые люди имели возможность принять участие в успешных тренировках по плаванию.
По словам вице-мэра Белобровцева, Таллинн привлек внимание всего мира еще и благодаря впервые прошедшим здесь теннисным соревнованиям Tallinn Open WTA 250, где приняли участие лучшие теннисистки сезона, за игрой которых следили более 10 млн зрителей. Город вложил в проведение турнира 400 000 евро.
В ноябре в восьмой раз состоялась традиционная кампания, призывающая к активному образу жизни, «Спортивный утренник», в рамках которой в городских спортхоллах и центрах зимнего плавания собралось около 600 человек. В специальной разминке приняли участие ученики 93 учебных заведений.
Спортивную деятельность молодежи Таллинн в этом году поддержал суммой 6,6 млн евро, что почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году. В общей сложности поддержка была оказана 160 спортклубам, 22 290 молодым спортсменам и 555 тренерам.
В наступающем году город выделит сфере спорта почти 32 миллиона евро, включая инвестиции. Основное внимание уделяется созданию возможностей для физических упражнений и занятий спортом в городском пространстве, поддерживаются различные спортивные проекты и международные соревнования.
Самой крупной инвестицией в сфере спорта в следующем году станет полная реконструкция Таллиннского Спортхолла, начатая в этом году. Зал должен быть готов к осеннему сезону 2023 года, на это запланировано почти 7,5 млн евро.