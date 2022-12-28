Таллинн получил титул Спортивной столицы Европы-2025

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, 2022 год стал хорошей подготовкой к еще более активному следующему году. «Это был деятельный год: состоялось множество соревнований на местном и международном уровнях, спортивных мероприятий и другой деятельности. Развитие сферы спорта в Таллинне привлекло и международное внимание, что принесло нам титул Спортивной столицы Европы-2025», - сказал Белобровцев.

Год начался с соревнований высокого уровня по фигурному катанию в ледовом холле «Тондираба» - прошел Чемпионат Европы ISU, а также впервые прошел чемпионат четырех континентов ISU.

В начале лета для занятий спортом снова открылись 14 школьных стадионов и полей, минимум по одному в каждом районе. «Поскольку проведенный в прошлом году пилотный проект получил много положительных отзывов, мы решили открыть стадионы и этим летом, значительно увеличив их количество», - уточнил Белобровцев.

В течение лета также была проведена серия бесплатных летних тренировок, на которых для молодежи предлагались тренировки по волейболу, баскетболу и футболу. В городских скейт-парках и скейт-парках также проводились различные мероприятия, а также молодые люди имели возможность принять участие в успешных тренировках по плаванию.