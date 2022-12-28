Ошибочка вышла ⟩ Банкомат съел более 600 евро, но не перечислил их на счет

17-летняя клиентка банка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала изданию Sakala , что она была обеспокоена случившимся, поскольку счета требуют оплаты, и, вероятно, никто не поверит ей, если она скажет, что машина съела ее деньги. Доказать транзакцию было невозможно, потому что она не была отражена в банковском счете.

После инцидента она сразу же позвонила на инфотелефон банка. Там она получила ответ, что транзакцию можно оспорить и деньги поступят на ее банковский счет в течение пяти рабочих дней. Позже, когда она добралась до дома и успокоилась, она снова позвонила в банк, чтобы найти более быстрое решение ситуации, поскольку нужно было оплачивать счета и нужны были деньги на еду. При втором звонке выяснилось, что в случае с Вильянди операция по возврату займет до десяти рабочих дней. Но в итоге проблема с несостоявшейся транзакцией была быстро разрешена, и потерянные деньги дошли до своей владелицы уже к полудню среды.