Когда клиентка Swedbank во вторник незадолго до 23.00 внесла 625 евро в банкомат банковской конторы на Таллиннской улице в Вильянди, машина начала считать деньги, но потом на экране появилось сообщение об ошибке и банкомат вернул карту владелице, а наличные нет. Проблему все-таки удалось решить на следующий день.
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Ошибочка вышла ⟩ Банкомат съел более 600 евро, но не перечислил их на счет
Банкомат съел более 600 евро, но не перечислил их на счет
17-летняя клиентка банка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала изданию Sakala, что она была обеспокоена случившимся, поскольку счета требуют оплаты, и, вероятно, никто не поверит ей, если она скажет, что машина съела ее деньги. Доказать транзакцию было невозможно, потому что она не была отражена в банковском счете.