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История повторяется: еще одну собаку ударило током на автобусной остановке

Вейки Ояперв
, журналист
История повторяется: еще одну собаку ударило током на автобусной остановке
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Остановка, где недавно пострадала собака.
Остановка, где недавно пострадала собака. Фото: Sille Annuk

Поврежденные из-за непогоды, вандалов и возраста провода на автобусных остановках болезненно проявляют себя уже во второй раз за короткий промежуток времени: в Тарту в течение месяца уже вторую собаку ударило током.

Хотя удары током, к счастью, не были смертельными для животных, неоднократные сбои обеспокоили городских чиновников, и в ближайшее время планируется проверить все тартуские автобусные остановки и при необходимости заменить их новыми.

Отделались испугом

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