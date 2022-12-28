Поврежденные из-за непогоды, вандалов и возраста провода на автобусных остановках болезненно проявляют себя уже во второй раз за короткий промежуток времени: в Тарту в течение месяца уже вторую собаку ударило током.
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История повторяется: еще одну собаку ударило током на автобусной остановке
История повторяется: еще одну собаку ударило током на автобусной остановке
Хотя удары током, к счастью, не были смертельными для животных, неоднократные сбои обеспокоили городских чиновников, и в ближайшее время планируется проверить все тартуские автобусные остановки и при необходимости заменить их новыми.
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