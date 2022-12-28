Прошли огонь, воду и медные трубы, но увы: очередной магазин закрылся спустя 30 лет работы

Сначала в 1992 году Пярн и его жена Кайе открыли трактир в бывшей столовой Йыэсуу. В начале 1990 года они потеряли работу и стали торговать мороженым в Пярну.

Однажды Юри приехал в столицу за товаром и увидел цену на гамбургер, который тогда казался запредельно дорогим. А затем прикинул, сколько на этом заработают предприниматели. «Я пришел домой и сказал жене, что столовая в Йыэсуу пустует и предложил ее арендовать», - вспоминает он. Все вокруг твердили, что оно того не стоит.