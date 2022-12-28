Магазин Külapood и трактир Kodukõrts проработали в деревне Йыэсуу аж 30 лет. До пандемии здание называлось Külakohvik («Деревенское кафе»): теперь в нем продолжит работу лишь общепит, ведь с января владелец продуктового магазина Юри Пярн закроет его двери в последний раз.
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Прошли огонь, воду и медные трубы, но увы: очередной магазин закрылся спустя 30 лет работы
Прошли огонь, воду и медные трубы, но увы: очередной магазин закрылся спустя 30 лет работы
Сначала в 1992 году Пярн и его жена Кайе открыли трактир в бывшей столовой Йыэсуу. В начале 1990 года они потеряли работу и стали торговать мороженым в Пярну.