«Это слишком страшно». Жители Херсона бегут от безжалостных российских обстрелов

Также неясно, предпринимают ли украинские военные попытки вернуть контроль над левобережьем реки.

В городе звуки минометных обстрелов звучат практически беспрерывно.

Паспорт Сергея Брешуна в руках его матери Фото: BBC

56-летний Сергей Брешун погиб во сне. Его дом обрушился в результате попадания снаряда.

На следующий день мы познакомились с его мамой, 82-летней Тамарой. Она пришла искать в груде обломков его паспорт, без которого не могла забрать тело сына из морга.

«Возможно, у меня было предчувствие, что случится что-то плохое. Я говорила с ним накануне [по телефону] и просила покинуть дом. Он этого не сделал. Вот и все. Наша жизнь разрушена», - рассказала Тамара сквозь слезы.

Мы не успели закончить нашу беседу с ней, как раздались громкие хлопки взрывов.

Стремление этой пожилой женщины достойно попрощаться с сыном очень рискованно - ни один из районов Херсона не является безопасным.

Мать погибшего жителя Херсона Фото: BBC

Выжить здесь - внутри здания или на улице - вопрос везения.

39-летняя волонтер Красного Креста Виктория Ярышко погибла под минометным обстрелом в нескольких метрах от штаба херсонского отделения организации, оборудованного в убежище.

Ее мать, Людмила Бережная, показала нам медаль славы, которую Виктория успела получить при жизни.