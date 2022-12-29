Шпаргалка для покупателя комнатных растений

Полив комнатных растений. Фото: Shutterstock

Как правило, тут мы имеем дело с неприятелями, от которых сложно, а порой и невозможно избавиться домашними методами. Не говоря уже о том, что, попав в дом, вредители могут переселиться и на другие комнатные растения, это просто вопрос времени. По той же причине не стоит ставить только что купленное растение рядом с другими. Следует неделю-полторы понаблюдать за новым растением, и если никаких перемен в нем замечено не будет, то его можно переставлять к остальным растениям.

Лучше покупать растение с бутонами

Если вы покупаете цветущее растение, то не берите экземпляр с самыми крупными цветами. Вы же не знаете, как долго оно уже цветет. Дольше всего вы сможете наблюдать за цветением, если купите растение с закрытыми бутонами или то, где распустился один цветочек. Перевозя зимой растение с бутонами – это касается также молочая или шлюмбергеры – тщательно его упакуйте, закройте от ветра даже если на улице плюсовая температура. Подмерзшие на ветру и морозе растения скинут бутоны и листья, и никакой красоты не будет.

Комнатные растения. Фото: K-Rauta