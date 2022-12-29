При выборе комнатного цветка исходите из домашнего климата и своего стиля жизни. До покупки тщательно проверьте новое растение, а принеся его домой, не ставьте рядом с другими.
Шпаргалка для покупателя комнатных растений
Зимой мы большую часть времени проводим в помещении, а душа по-прежнему жаждет зелени. Проще всего развеять тьму с помощью комнатных растений и создать себе уютную обстановку. Растения снимают стресс, успокаивают, увлажняют и очищают воздух, дают чувство эмоциональной удовлетворенности. Не все комнатные растения могут находиться в одних и тех же условиях, поэтому сначала нам надо определить, какие условия мы можем предложить растениям, чтобы они росли и цвели как можно дольше. Они ведь тоже живые существа!
Тропические растения и центральное отопление
Сначала нужно проанализировать домашние условия. Большинство комнатных растений родом из тропического или субтропического климата, поэтому согретый радиаторами воздух им вряд ли придется по нраву. Так что нет смысла пытаться держать влаголюбивую орхидею «Ванда» в комнате с центральным отоплением. Также альпийской фиалке или азалии будет некомфортно в такой комнате, хотя соблазн купить их очень велик.
Этим растениям нужно более влажное и прохладное помещение. Подходящие для них условия – это по большей части дома с печным отоплением или зимний сад. В помещениях с центральным отоплением воздух слишком сухой, даже если вы пытаетесь повысить влажность, опрыскивая растение водой из пульверизатора. Также следует оценить и освещение: на подоконниках выходящих на север окон кактусу будет слишком темно, а окна, выходящие на юг, опять же не подходят папоротникам и орхидеям. Больше всего растения любят восточное или западное направления, тогда растения бывают в разных световых условиях.
При выборе комнатного растения учитывайте и свой стиль жизни и характер: порой слишком рьяный любитель ухаживать за цветами может загубить частым поливом кактусы и суккуленты, которым не нужен частый полив. Зимой у этих растений потребность в поливе крайне мала, если не сказать, что совершенно отсутствует, так как они отдыхают. А вот тем владельцам комнатных растений, кто забывает про полив – иногда на несколько недель – или тем, кто часто уезжает из дома, отлично подходят суккуленты, алоэ и сансевьеры.
Покупайте здоровое растение
Прежде чем купить растение, тщательно осмотрите его, чтобы не принести домой вредителей или болезни. Иначе вы рискуете потерять все растения, которые уже есть у вас дома. Осмотрите листья и стебли: если глазом заметны коричневые, желтые пятна или вмятины, не покупайте такое растение. Оставьте в магазине и пожелтевшее, бледное растение, если это только не особенность сорта. Пожелтевшее растение сигнализирует о проблемах с усвоением питательных веществ. Вялое растение с поникшими, стекловидными листьями может быть чересчур сильно полито, либо промерзло в зимнее время.
Затем оцените нижнюю сторону и пазухи листьев, то есть места крепления листа к стеблю. Если там видны крошечная белая напоминающая ватные шарики крошка, что-то похожее на паутинку, маленькие овальные бугорки, крошечные летучие насекомые, или листья покрыты малюсенькими желтыми точечками, то на растении живет вредитель. Чаще всего об этом говорят склеившиеся листья.
Как правило, тут мы имеем дело с неприятелями, от которых сложно, а порой и невозможно избавиться домашними методами. Не говоря уже о том, что, попав в дом, вредители могут переселиться и на другие комнатные растения, это просто вопрос времени. По той же причине не стоит ставить только что купленное растение рядом с другими. Следует неделю-полторы понаблюдать за новым растением, и если никаких перемен в нем замечено не будет, то его можно переставлять к остальным растениям.
Лучше покупать растение с бутонами
Если вы покупаете цветущее растение, то не берите экземпляр с самыми крупными цветами. Вы же не знаете, как долго оно уже цветет. Дольше всего вы сможете наблюдать за цветением, если купите растение с закрытыми бутонами или то, где распустился один цветочек. Перевозя зимой растение с бутонами – это касается также молочая или шлюмбергеры – тщательно его упакуйте, закройте от ветра даже если на улице плюсовая температура. Подмерзшие на ветру и морозе растения скинут бутоны и листья, и никакой красоты не будет.
Если спустя какое-то время выяснится, что новичку сложно прижиться в вашем доме, и несмотря на все усилия вы не находите общий язык, не расстраивайтесь. Хуже будет, если вы решите вовсе отказаться от красоты цветущих растений. Продолжайте экспериментировать, пока не найдете правильные растения, подходящие для вашего дома и стиля.